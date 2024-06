Calciomercato Roma, Ghisolfi ci prova con Enzo Le Fee del Rennes: c’è l’accordo col giocatore, club al lavoro per l’intesa

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma si muove sul fronte centrocampo. Dopo che il nome di Ismael Koné è stato depennato dalla lista dei papabili (firmerà con il Marsiglia, al Watford andranno 12,5 milioni), Ghisolfi sembra aver acceso i fari su altri due nomi: il primo è Gabriel Sara (qui l’articolo), il secondo è Enzo Le Fee.

Dalla Francia sono sicuri: il direttore sportivo giallorosso è fortemente interessato al giocatore del Rennes. Le Fee, 24 anni, è un centrocampista di qualità che può giocare sia da intermedio che da trequartista, o anche da esterno.

La Roma, scrivono alcuni media francesi, è sulle tracce del calciatore e avrebbe già avanzato una prima offerta di 18 milioni di euro, rispedita al mittente dal club transalpino. Il club giallorosso però avrebbe già in mano l’accordo con il giocatore.

La Roma è alla ricerca di un centrocampista è nelle ultime ore ha preso forza il profilo di Enzo Le Fée del Rennes, come anticipato da LeParisien. L’interesse è concreto ed è uno dei calciatori in lista. Non c’è ancora un accordo tra i due club, le parti sono al lavoro per… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) June 27, 2024



Non c’è ancora accordo tre le parti, che sono al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. Enzo Le Fee ha indossato la maglia del Llorient prima di trasferirsi al Rennes nell’estate del 2023 per circa 20 milioni di euro. Quest’anno per lui 35 presenze in stagione, 5 assist e zero gol.

Fonti: Le Pariesien / Footmercato / Sky Sport

