Galatasaray, Nzonzi attacca i suoi compagni: “Non ce n’è uno che faccia i movimenti giusti”

AS ROMA NEWS – Dopo esser stato messo fuori rosa dal Galatasaray, Steven Nzonzi ha parlato della situazione della squadra turca e dei problemi che ci sono al suo interno.

Il centrocampista francese ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale sportivo turco “Fanatik” in cui, senza mezzi termini, scarica le colpe delle mediocri prestazioni della squadra sui compagni, in particolare sugli attaccanti.

Il giocatore sembra voler andare via, ipotesi confermata da una frase detta prima della partita contro l’Ankaragücü, in cui confessava “voglio andare via“. Nzonzi aspetta di conoscere il proprio futuro, su di lui ci sarebbero Lione ed Everton. Queste le sue dichiarazioni.

“Non sono riuscito a trovare un giocatore che, quando ho la palla, corra in avanti, che cerchi il passaggio giusto o che si posizioni correttamente per ricevere il pallone e farlo girare. Il problema di questa squadra non è chi gioca davanti alla difesa, ma di chi non fa movimento in attacco. Indipendentemente da chi giochi, il problema sarà sempre lo stesso”.

Fonte: fanatik.com