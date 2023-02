Galatasaray su Zaniolo, colloqui in corso con la Roma: il giocatore apre ai turchi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Colpo di scena: il mercato della Roma e di Zaniolo potrebbe non essere finito qui. Perchè in Turchia le contrattazioni saranno aperte fino all’8 febbraio, e sia Galatasaray che Fenerbahce stanno provando a prendere l’attaccante giallorosso, fuori dal progetto tecnico dei capitolini.

La notizia arriva da Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, e da Gianluca Di Marzio di Sky Sport: il Galatasaray, club che sta spingendo di più in direzione di Zaniolo, ha avviato i contatti con i giallorossi per avere da subito il calciatore.

La prima proposta è stata un prestito oneroso, prontamente respinta dalla Roma, che continua a chiedere solo e soltanto un trasferimento a titolo definitivo. Ma il Galatasaray non si è tirato indietro, anzi, sta proseguendo i colloqui con la Roma per provare ad arrivare a un accordo prima di mercoledì prossimo, giorno in cui si chiuderà il mercato in Turchia.

Understand Galatasaray have opened official talks to sign Nicolò Zaniolo. AS Roma want permanent move, no way for straight loan — Gala, discussing about terms of the deal. 🚨🟡🔴🇹🇷 #Gala

Zaniolo, considering this opportunity now as he’s out of AS Roma project. pic.twitter.com/uGWgGgZAcL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2023