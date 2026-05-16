Gasp, le mosse per il derby: allenamento alle 12 e Pisilli titolare

Alla fine, nel momento più importante della stagione, Gian Piero Gasperini ritrova tutte le carte a disposizione. Una novità per il tecnico, che nel corso dell’anno ha dovuto fare più volte i conti con l’emergenza, soprattutto in attacco.

In vista del derby, il tecnico continua a valutare attentamente la trequarti. Pisilli appare leggermente avanti nelle gerarchie per occupare la posizione centrale di pressione sul play basso della Lazio, soluzione già utilizzata all’andata con Pellegrini incaricato di lavorare prima su Rovella e poi su Cataldi. Esiste anche la possibilità di vedere Pisilli più arretrato accanto a Koné, con Cristante avanzato sulla trequarti.

In attacco invece Gasperini sembra intenzionato a confermare il tandem Dybala-Malen, già visto contro il Parma. Soulé va verso la panchina nonostante il tridente pesante schierato al Tardini abbia dato risposte importanti dopo mesi di assenza contemporanea di molti uomini offensivi.

La Roma arriva al derby sapendo di non avere il destino completamente nelle proprie mani, ma con la consapevolezza di essersi guadagnata la possibilità di giocarsi tutto fino all’ultimo. La vittoria di Parma ha dato ulteriore fiducia a una squadra che da settimane entra in campo con un approccio aggressivo e deciso, cercando subito di imporre ritmo e intensità.

Anche i dettagli vengono curati al massimo. Ieri Gasperini ha fatto allenare la squadra di mattina, nello stesso orario del derby, mentre Ryan Friedkin continua a seguire quotidianamente il lavoro del tecnico da vicino a Trigoria.

Di fronte ci sarà una Lazio ferita, reduce da una stagione complicata e dalla sconfitta in finale di Coppa Italia. Per i biancocelesti il derby rappresenta soprattutto l’occasione per salvare almeno in parte un’annata negativa. Per la Roma invece è molto di più: è l’ultimo ostacolo vero per continuare a inseguire il sogno Champions.

Fonti: Il Messaggero, Il Tempo, Corriere della Sera