Dybala prende tempo: dieci giorni per riflettere sull’offerta della Roma

La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala entra nel vivo. I contatti tra la Roma e l’entourage dell’argentino vanno avanti ormai da diversi giorni e vedono coinvolti in prima persona sia Ricky Massara che Ryan Friedkin.

Nonostante il direttore sportivo sia destinato a lasciare il club a fine stagione, continua infatti a lavorare anche sul dossier legato alla Joya, considerata una delle priorità nella costruzione della Roma del prossimo anno. Accanto a lui c’è Ryan Friedkin, arrivato a Trigoria da qualche giorno e già pienamente operativo nelle strategie future della società.

Secondo quanto riferisce Il Tempo, la proposta presentata dalla Roma a Dybala sarebbe di circa 2 milioni di euro netti a stagione più bonus legati al rendimento, alle presenze e agli obiettivi personali. Un’offerta che, sempre secondo il quotidiano romano, non avrebbe però acceso immediatamente l’entusiasmo dell’argentino. La Joya si sarebbe presa alcuni giorni di riflessione prima di dare una risposta definitiva.

In realtà Dybala, al momento, non avrebbe sul tavolo proposte economicamente più vantaggiose. L’offerta del Boca Juniors partirebbe addirittura da circa mezzo milione di euro a stagione, cifra molto distante rispetto a quella proposta dai capitolini. Nonostante questo, l’attaccante continua a considerare la Roma la propria priorità e avrebbe ribadito ancora una volta la volontà di restare nella Capitale. Prima della decisione definitiva, però, vuole valutare con calma tutti gli aspetti dell’accordo.

La risposta finale, scrive Il Tempo, dovrebbe arrivare entro una decina di giorni. Nel frattempo il procuratore del giocatore è atteso nuovamente nella Capitale per proseguire il confronto con il club. La fiducia per arrivare alla fumata bianca resta comunque alta. Adesso però ogni pensiero è inevitabilmente rivolto al campo: il derby contro la Lazio e la successiva sfida con il Verona saranno decisive per capire se la Roma riuscirà davvero a conquistare il traguardo Champions League.

Fonte: Il Tempo