Dai rinnovi al ds: Friedkin si affida a Gasp

Gian Piero Gasperini si prende la Roma. Alla vigilia del derby numero 164 della storia in Serie A, il tecnico giallorosso arriva all’Olimpico forte di una posizione sempre più centrale all’interno del club. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, in poche settimane l’allenatore ha ottenuto ciò che molti tecnici inseguono per anni: piena fiducia, libertà d’azione e un peso decisivo nelle scelte future della società.
Dopo il confronto interno con Claudio Ranieri, Gasperini avrebbe conquistato spazio e autonomia, trovando in Ryan Friedkin un interlocutore diretto e sempre più coinvolto nella costruzione della nuova Roma. Una sintonia che starebbe già influenzando le prime mosse sul mercato e sulle strategie future.
Non a caso iniziano già a circolare i primi nomi richiesti dal tecnico, tra cui quello di Mason Greenwood dell’Olympique Marsiglia, profilo che Gasperini apprezzerebbe particolarmente per rinforzare l’attacco. Secondo la ricostruzione della Gazzetta, i Friedkin avrebbero inoltre dato il via libera per i rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Çelik, mentre scatterebbe automaticamente anche il prolungamento di Hermoso. A fine stagione dovrebbero poi essere ratificati pure i rinnovi di Gianluca Mancini e Bryan Cristante, in linea con la volontà del tecnico di mantenere intatta l’ossatura della squadra.
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L’idea di Gasperini non sarebbe quella di rivoluzionare completamente la rosa, ma piuttosto di rinforzarla in maniera mirata, soprattutto nel reparto offensivo. I cambiamenti più profondi sembrano invece destinati a riguardare la struttura del club. Sul fronte dirigenziale resta viva la candidatura di Tony D’Amico per il ruolo di nuovo direttore sportivo, ma nelle ultime ore starebbe risalendo anche il nome di Sean Sogliano, che in passato ha già lavorato con Gasperini al Genoa.
Previsto inoltre un incontro con Francesco Totti, che continua a restare vicino al mondo Roma e attende di capire in quale ruolo potrebbe tornare utile alla società giallorossa.
Novità attese anche nell’area medica, dove sarebbe previsto il ritorno di Riccardo Del Vescovo come responsabile dello staff sanitario, ruolo già ricoperto a Trigoria tra il 2015 e il 2020. Infine attenzione anche al settore giovanile, altro comparto che verrà rivisto nella nuova organizzazione tecnica voluta dal club.
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Fonte: Gazzetta dello Sport
forza Roma 💛❤️
squadra che vince non si tocca 😆
Se è così sono deluso… potevano affidarsi a MOU… Ed era più facile vincere…
vorrei un paio di anni dove non ci sia una cavolo di rivoluzione, speriamo che il prossimo sia quello buono per iniziare
un rinnovo contratto farei solo a Mancini e Celik SE vuole restare
Frattesi a 25 e Kessie a parametro zero e le conferme di Pisilli e Kone’, centrocampo quasi sistemato.
Sulla mediana al posto di Cristante ed El-Ainaoui Rios, Rabiot o Xaka.
In attacco, Nusa, Mikautadze e uno tra Summerville o Sancho.
Terzini e braccetti Dodo’ e Wesley
Lo squadrone è quasi completato!
Avanti Gasp , che la Roma sia con te
Rinnovi e conferme:
Svilar, Dybala, Malen, Soule’?, Kone’, Pisilli, Rensch?, Angelino (magari), Ndicka, Ghilardi, Mancini, Wesley, Celik?, Ziolkowski
bella mossa…se le cose vanno male è colpa di Gasp, se vanno bene è perché loro si sono fidati di dargli carta bianca…
Spero che tutto questo ci dia una grande Roma futura, ma storicamente non amo un solo uomo al comando.
Poi non vendendo nessuno e comprando quello che vuole Gasp significa che siamo ricchi come società.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.