Derby, dietrofront Sarri: sarà in panchina a guidare la Lazio

Alla fine Maurizio Sarri sarà regolarmente in panchina per il derby tra Roma e Lazio in programma domani alle ore 12 allo stadio Olimpico. Una decisione che arriva dopo giorni di polemiche e dichiarazioni molto dure da parte del tecnico biancoceleste sul caos legato alla programmazione della partita.

“Se si gioca di domenica io non mi presento, ci giocano loro a mezzogiorno”, aveva detto senza mezzi termini l’ex allenatore di Napoli e Juventus, contestando apertamente la scelta di disputare la stracittadina all’ora di pranzo.

Stando a quanto riferiscono oggi Corsport e Il Messaggero, Sarri alla fine guiderà regolarmente la Lazio a bordocampo. Decisiva sarebbe stata la richiesta arrivata direttamente dalla squadra, che avrebbe chiesto al proprio allenatore di essere presente in quella che viene considerata l’ultima partita davvero importante della stagione.

Dalla sponda biancoceleste il derby rappresenta infatti soprattutto una questione di orgoglio, dopo settimane complicate culminate con la sconfitta nella finale di Coppa Italia. La Lazio proverà ora a complicare la corsa Champions della Roma, obbligata a vincere per continuare a inseguire il quarto posto.

Fonti: Il Messaggero, Corriere dello Sport