Gasp nasconde la Roma

Gian Piero Gasperini gioca a carte coperte. E non è solo pretattica: alla vigilia del big match del Maradona contro il Napoli, il tecnico giallorosso sta davvero aspettando le ultime risposte dal campo prima di scoprire le sue mosse. La Roma è davanti allo specchio e l’immagine riflessa è quella di Antonio Conte: stesso sistema di gioco, stessi principi, una partita che si giocherà sui duelli più che sugli spartiti tattici.
La strategia, di fatto, è già scritta. Gli interpreti no. Ed è qui che Gasperini sta “nascondendo” la Roma, rimandando ogni decisione all’allenamento decisivo. Le assenze pesano, da una parte e dall’altra, e il tema principale di queste ore non è come giocare, ma con chi farlo.
In attacco l’unica certezza risponde al nome di Donyell Malen. L’olandese è intoccabile, punto fermo di un reparto che invece vive di dubbi e incastri. Alle sue spalle, a sinistra, Lorenzo Pellegrini resta favorito per partire dall’inizio, ma non è una scelta blindata. Il vero nodo è sulla destra, dove Gasperini aspetta segnali chiari da Paulo Dybala e Matías Soulé.
Nessuno dei due è al cento per cento: la Joya convive ancora con un fastidio al ginocchio, Soulé con una pubalgia che negli ultimi giorni si è fatta sentire. Entrambi hanno lavorato in palestra insieme al gruppo, ultima “novità” introdotta da Gasperini, ma la rifinitura sarà decisiva. La linea del tecnico è chiara, quasi brutale: chi sta meglio gioca. Se uno dei due non darà garanzie, o addirittura entrambi, la soluzione è già pronta. Bryan Zaragoza è l’esterno di scorta, pronto anche dal primo minuto.
Il paradosso è che proprio Dybala e Malen vengono considerati dallo staff come i veri antidoti al Napoli. Quando stanno bene, sono di un livello superiore. Dybala, soprattutto, resta il valore aggiunto: da destra, accentrandosi alle spalle del centravanti, può diventare devastante, soprattutto se supportato dalle sovrapposizioni di Celik. Non è più il giocatore da campo aperto di qualche anno fa, ma se trova spazio e tempo può ancora decidere le partite, anche con una giocata o un tiro da fuori.
A complicare il quadro ci sono le altre assenze. Mario Hermoso è ancora fermo per una contrattura al polpaccio, conseguenza della contusione al collo del piede, mentre Manu Koné è guarito ma non verrà rischiato: il rientro non va forzato. Anche qui, prudenza totale.
Il risultato è una Roma volutamente coperta, difficile da leggere anche per il Napoli. Gasperini aspetta, osserva, prende tempo. Sa che la partita del Maradona si giocherà sui dettagli e sulle condizioni fisiche più che sugli schemi. E fino all’ultimo, la formazione resterà un segreto. Un modo per proteggere i suoi, ma anche per togliere riferimenti a Conte. A Napoli, più che mai, la Roma si presenterà mascherata.
Fonti: Corriere della Sera / Gasport / Il Tempo / Corsport
mi piacerebbe vedere un 3412
EA/Pisilli nel mezzo e Cristante su Lobotka, Malen/Dybala davanti.
❤️🧡💛
Il segreto di pulcinella:
Davanti Malen Dybala e Pellegrini con Zaragoza che subentra in corsa
A centrocampo Pisilli e Cristante.
Il resto è di default.
Forza Roma.
…spero che CELIK trovi l’intesa per restare a Roma. Del resto lo capisco, dopo lunghi periodi da comprimario criticato come l’ambiente romano sa fare con i suoi giocatori, voglia quantificare il suo (lungo ormai) momento di rivincita in campo.
Al suo posto io farei uguale e pure peggio.
se celik rifiuta 3 mln/anno deve andare dove glieli danno (rima).
celik prima della cura ranieri era uno dei peggiori giocatori che io ricordi a Roma.
ora (nella Roma che vorrei) è un buon rincalzo, è un terzino che non sa crossare, non ce lo scordiamo.
per questo è urgente trovare un esterno sx titolare (massara?) e rimettere wesley a dx.
❤️🧡💛
…caro amico so che per molti di voi i cross sono solo quelli alti. Ma i cross, mettere la palla al centro, sono pure quelli rasoterra.
Per uno che “non sa crossare” evidentemente chi si è buttato dentro di prepotenza e l’ha messa per Malen nel secondo goal vs il Cagliari era Palestra.
E sai ?…non è neanche il primo.
Al netto di tutto quello che fa nel chiudere dietro, parte importante (titolare) della migliore difesa oggi e da mesi in Europa.
a Voller, scusa ma non era un cross rasoterra per il gol di Malen contro il cagliari?! si lo era, e di fatti ha al momento ha 2 assist Celik che non sa crossare, come il cross per Dovbyk che segna contro il verona…gli stessi assist di Dybala, soltanto Soule ne ha fatti di piu e Wesley neanche un assist
bisognerebbe informarsi su numeri e fatti reali prima di parlare male di un nostro giocatore…non sa crossare è pure eresia e i giocatori vanno sostenuti finché indossano la maglia poi se andrà via ce ne faremmo una ragione
Forza Roma
Forza Roma
Malen e Soulé nel primo tempo e Dybala al secondo tempo al posto di Mati o viceversa…credo sia meglio Dybala al secondo tempo che gli avversari saranno piu stanchi
al posto di Pelle metterei Pisilli che sa inserirsi e ha un tiro fulmineo e a centrocampo Ela e Cristante
daje Roma daje
