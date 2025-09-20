Gasperini cambia a sinistra: Tsimikas sorpassa Angelino

Non più Angeliño, ma Kostas Tsimikas. La vigilia del derby regala un’idea tattica che sa di svolta: Gian Piero Gasperini starebbe seriamente pensando di rilanciare il terzino greco dal primo minuto, lasciando in panchina l’ex Lipsia, tra i meno convincenti delle ultime uscite. Una mossa che avrebbe il sapore della sorpresa e che potrebbe cambiare il volto della Roma sulla corsia mancina.
L’idea di Gasp
Come racconta oggi La Repubblica (M. Juric), Gasperini ha deciso di tornare al canovaccio “classico”, quello visto contro Bologna e Pisa, abbandonando l’idea dell’attacco leggero. L’assetto resterà lo stesso, con Soulé e Ferguson chiamati a guidare lo sviluppo offensivo, ma con una richiesta precisa alle fasce: più spinta e più solidità. Ecco allora il pensiero di affidarsi a Tsimikas, che da giorni si allena con intensità e sembra finalmente pronto a ritagliarsi un ruolo centrale nella Roma.
LEGGI ANCHE – Hermoso e Wesley sempre più in dubbio: oggi provino decisivo
Angelino in calo
Il ballottaggio con Angeliño è aperto, ma il rendimento del laterale spagnolo nelle ultime gare non ha convinto del tutto Gasperini. Da qui l’idea di cambiare, senza stravolgere la struttura della squadra ma inserendo una pedina che possa dare nuove energie al gioco giallorosso.
Tsimikas, finalmente Roma
Arrivato negli ultimi giorni di mercato, l’ex Liverpool finora si era visto poco a Trigoria: prima le due partite da titolare con la nazionale greca, poi la convocazione contro il Torino, ma senza minuti nelle gambe. Solo in questa settimana ha potuto lavorare davvero con continuità e i segnali arrivati a Gasperini sono stati incoraggianti.
Fonte: La Repubblica
Che Tsimikas entri prima o poi nelle rotazioni, ci sta. Non si sa quanto sia vero che la sua riatletizzazione ai livelli voluti da Gasp, e il suo inserimento nel modulo, siano completati. Nella passata stagione, oltretutto, aveva giocato pochissimo.
Ma se così fosse, sarebbe un bene: altrimenti il frutto del mercato sarebbe stato ridotto, in questa fase cruciale, a Ferguson e a Wesley (che stavolta rischia di non farcela)…
bah preferisco aspettare le ufficiali anche se non é da escludere🤣🤣🤣🤣🤣
In effetti Angeliño negli ultimi tempi , specie in fase difensiva , ha lasciato molto a desiderare , giusto il cambio, anche perche’ la rosa deve essere utilizzata.
visto Angelino nelle prime tre mi sembra ovvio.
Fascia sinistra: Il greco terzino sinistro – Angelino esterno/ala sinistra (si possono anche alternare)
Fascia destra Wesley e Soule’
Svilar
difesa: Wesley Mancini Ndicka Tsimikas
Mediana: Cristante/El Aynaoui
centrocampo: Soule’ Kone’ El Aynaoui/Cristante Angelino
Punta centrale: Ferguson
Probabilmente Tsimikas è più congeniale agli schemi del Gasp e la volontà di cedere Angelino in estate ne è la prova.
Non mi dispiace l’idea di vederlo buttato da subito nella mischia anche perché la nostra fascia sinistra mi sembra quella che potrebbe essere meno impegnata.
Inoltre è più marcatore di Angelino e servirà mettere la museruola a Pedro.
Tanto della nostra partita dipenderà se riusciremo o meno a limitare la loro catena di destra (Tavares, Zaccagni).
Avere o non avere Wesley potrebbe fare la differenza: la sua velocità, l’aggressione la sua spinta incessante per 90’, potrebbero essere vincenti nel contrastare le quaglie da quel lato.
È molto forte. Facciamolo giocare. Ci serve come il pane. Forza ROMA
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.