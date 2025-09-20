Gasperini cambia a sinistra: Tsimikas sorpassa Angelino

Non più Angeliño, ma Kostas Tsimikas. La vigilia del derby regala un’idea tattica che sa di svolta: Gian Piero Gasperini starebbe seriamente pensando di rilanciare il terzino greco dal primo minuto, lasciando in panchina l’ex Lipsia, tra i meno convincenti delle ultime uscite. Una mossa che avrebbe il sapore della sorpresa e che potrebbe cambiare il volto della Roma sulla corsia mancina.

L’idea di Gasp

Come racconta oggi La Repubblica (M. Juric), Gasperini ha deciso di tornare al canovaccio “classico”, quello visto contro Bologna e Pisa, abbandonando l’idea dell’attacco leggero. L’assetto resterà lo stesso, con Soulé e Ferguson chiamati a guidare lo sviluppo offensivo, ma con una richiesta precisa alle fasce: più spinta e più solidità. Ecco allora il pensiero di affidarsi a Tsimikas, che da giorni si allena con intensità e sembra finalmente pronto a ritagliarsi un ruolo centrale nella Roma.
Angelino in calo

Il ballottaggio con Angeliño è aperto, ma il rendimento del laterale spagnolo nelle ultime gare non ha convinto del tutto Gasperini. Da qui l’idea di cambiare, senza stravolgere la struttura della squadra ma inserendo una pedina che possa dare nuove energie al gioco giallorosso.

Tsimikas, finalmente Roma

Arrivato negli ultimi giorni di mercato, l’ex Liverpool finora si era visto poco a Trigoria: prima le due partite da titolare con la nazionale greca, poi la convocazione contro il Torino, ma senza minuti nelle gambe. Solo in questa settimana ha potuto lavorare davvero con continuità e i segnali arrivati a Gasperini sono stati incoraggianti.

Fonte: La Repubblica

 

  1. Che Tsimikas entri prima o poi nelle rotazioni, ci sta. Non si sa quanto sia vero che la sua riatletizzazione ai livelli voluti da Gasp, e il suo inserimento nel modulo, siano completati. Nella passata stagione, oltretutto, aveva giocato pochissimo.
    Ma se così fosse, sarebbe un bene: altrimenti il frutto del mercato sarebbe stato ridotto, in questa fase cruciale, a Ferguson e a Wesley (che stavolta rischia di non farcela)…

  3. In effetti Angeliño negli ultimi tempi , specie in fase difensiva , ha lasciato molto a desiderare , giusto il cambio, anche perche’ la rosa deve essere utilizzata.

  5. Fascia sinistra: Il greco terzino sinistro – Angelino esterno/ala sinistra (si possono anche alternare)

    Fascia destra Wesley e Soule’

    Svilar
    difesa: Wesley Mancini Ndicka Tsimikas
    Mediana: Cristante/El Aynaoui
    centrocampo: Soule’ Kone’ El Aynaoui/Cristante Angelino
    Punta centrale: Ferguson

  6. Probabilmente Tsimikas è più congeniale agli schemi del Gasp e la volontà di cedere Angelino in estate ne è la prova.
    Non mi dispiace l’idea di vederlo buttato da subito nella mischia anche perché la nostra fascia sinistra mi sembra quella che potrebbe essere meno impegnata.
    Inoltre è più marcatore di Angelino e servirà mettere la museruola a Pedro.
    Tanto della nostra partita dipenderà se riusciremo o meno a limitare la loro catena di destra (Tavares, Zaccagni).
    Avere o non avere Wesley potrebbe fare la differenza: la sua velocità, l’aggressione la sua spinta incessante per 90’, potrebbero essere vincenti nel contrastare le quaglie da quel lato.

