Roma, rebus Hermoso e Wesley: Gasperini aspetta l’ultimo provino

Sette giorni fa Gian Piero Gasperini parlava di uno “zoccolo duro” destinato a giocare la maggior parte delle partite. Poi è arrivata la settimana del derby, quella che avrebbe dovuto portare certezze, ma che invece ha consegnato al tecnico giallorosso una sfilza di imprevisti. Prima il ko di Dybala, out per almeno due settimane dopo il problema muscolare accusato col Torino. Poi i casi Hermoso e Wesley, diventati due veri e propri punti interrogativi a poche ore dalla sfida con la Lazio.

Wesley, virus e dubbi

Il brasiliano combatte da giovedì con un virus intestinale che lo ha tenuto lontano dal campo per due giorni consecutivi. Nessuna lesione fisica, ma condizioni che non lasciano tranquillo Gasperini, soprattutto perché prima del Torino aveva già rischiato lo stop per un sovraccarico muscolare. A Trigoria filtra un cauto ottimismo, ma le possibilità di vederlo dal 1’ restano appese al provino della rifinitura. In caso di forfait, è pronto Rensch a prendere il suo posto.

Hermoso, speranza ridotta

Situazione più complicata per Mario Hermoso. Lo spagnolo si è fermato giovedì per un risentimento al polpaccio destro: la risonanza non ha evidenziato lesioni, ma lo staff medico non ha ancora dato il via libera. Ieri ha lavorato a parte e verrà rivalutato oggi, ma la sua presenza dal primo minuto appare improbabile. Gasperini ha testato Celik nel ruolo di centrale di destra, con Ghilardi che resta più indietro nelle gerarchie.

