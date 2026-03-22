Gasperini senza voce: il tecnico non parlerà a fine partita

Stavolta Gian Piero Gasperini non parlerà. Niente conferenza stampa, niente dichiarazioni nel post-partita alle emittenti tv dopo la vittoria di misura sul Lecce.

Il motivo, comunicato da DAZN in questi minuti, è semplice quanto insolito: l’allenatore giallorosso è rimasto senza voce. Un dettaglio curioso che accompagna una serata che, per il resto, regala finalmente buone notizie alla Roma.

Perché i tre punti sono arrivati dopo un mese esatto di astinenza da vittorie e sulla scia dell’eliminazione dall’Europa League. Un successo che pesa, che libera tensione e che interrompe un periodo tra i più complicati della stagione. Ma chi sperava di sentire il commento di Gasp resterà deluso.

Redazione GR.net