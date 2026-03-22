Hermoso: “Il pubblico ci ha aiutato, non molliamo. Vaz ha talento, può migliorare tanto…”

Mario Hermoso parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lecce. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.

HERMOSO A DAZN

Hai detto che le sconfitte fanno parte del calcio e della vita e l’importante è reagire. Oggi l’avete fatto…

“Sì, la gente ci ha aiutato e abbiamo fatto festa insieme a loro. L’importante è migliorare e non mollare mai, continuare a lottare e cercare di fare il massimo”.

Quanto può migliorare Vaz?

“Questo è l’inizio, sicuramente può migliorare tanto. Si è trovato in un’ambiente nuovo, con una lingua nuova. Ogni giorno si sta applicando per cercare di fare sempre meglio. Sicuramente ha talento”.

HERMOSO A SKY

Partita non facile: eravate stanchi?

“Sì. Difficile ripartire dopo situazioni del genere. Non è la situazione ideale, volevamo passare il turno in Europa League. Ma la squadra ha dimostrato di essere in buona forma fisica ed è bello vedere ragazzi giovani come Venturino e Robinio Vaz dare tutto. Questo è importante”.

Redazione GR.net