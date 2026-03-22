Robinio Vaz: “Che emozione il gol sotto la Sud. Ringrazio Hermoso e i tifosi”

Robinio Vaz parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lecce. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa allo stadio Olimpico.
VAZ A DAZN
Primo gol in Serie A, cosa hai provato?
“Tanta emozione e tanta soddisfazione per questo primo gol sotto la Curva Sud. Grazie ai tifosi per averci sostenuti”.
Chi è il tuo idolo?
“Zidane”.
VAZ A SKY SPORT
Ti senti cresciuto nelle ultime due partite?
“Ringrazio Hermoso per il cross, è stato perfetto. Cerco di aiutare la squadra, sono contento per questo primo gol. Spero di continuare così. Testa alta anche nei momenti più difficili per diventare più forti”.
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Redazione GR.net
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Nelle condizioni in cui versavamo, sia fisiche che psicologiche è una vittoria che vale doppio.
Di certo mette un’energia, lui e gli altri “bambini” Venturino, Arenza, Pisilli, Ghilardi…che spesso ci manca.
Ora non è più uno spreco di denaro??
Due partite, 1, goal assist…ecc…anzi, due tempi…
Acerbi, si , ma è anche giovanissimo, dategli un po’ di tempo
alla faccia di tutti i criticoni espertoni, sploccioni e simpaticoni che si divertono ad alterare i nick degli altri utenti. quanto vi sentite maschi alfa dietro una tastiera eh?😂😂😂
adesso come ogni volta salite sul carro mi raccomando!!
Questo ragazzo di 18 già lo avevate giudicato non all’altezza, ed ecco che inizia ad essere decisivo!!! i ragazzi fatelo crescere in pace!!!! ora con le dita divertitevi 😊
FORZA ROMA
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