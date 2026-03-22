LIVE! Roma-Lecce, le formazioni ufficiali: torna El Aynaoui dal 1′, Pisilli e Pellegrini dietro Malen

La Roma torna in campo per la 30ª giornata di campionato contro il Lecce in una sfida che pesa tantissimo per il finale di stagione. Dopo l’eliminazione dall’Europa League e i recenti passi falsi in Serie A, i giallorossi sono chiamati a una reazione immediata per restare agganciati alla corsa Champions.
Di fronte ci sarà un Lecce pronto a sfruttare le difficoltà dei capitolini per guadagnare preziosi punti salvezza, mentre la Roma sa di non avere alternative: serve una vittoria per sfruttare il pareggio della Juventus e provare a riaprire i giochi nelle zone alte della classifica.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 16:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen.
Ore 16:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio, cancelli che si aprono ora all’Olimpico. Cielo coperto con precipitazioni deboli, previste anche durante la partita. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma possibile chance per Vaz accanto a Malen.
ROMA-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3‑4‑2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pisilli, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
LECCE (in attesa di conferma) – Falcone; Veiga , Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Ngom, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Cheddira, Banda. All.: Baroni.
A disp.: –
Arbitro: Juan Luca Sacchi.
Assistenti: Baccini – Zingarelli
IV uomo: Massimi
VAR: Ghersini
AVAR: Abisso
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
La squadra che andrà in champions sarà quella che approfitterà del crollo del Como. Vorrei che sia la Roma ma la vedo dura.
Si ma crollerà? Non sembra propensa
ti amo 💛❤️
Ancora una volta verso lo stadio. La formazione che vorrei vedere al fischio d’inizio:
352
Svilar
Zio Ndicka Ghilardi
Rensch ElAynaoui Pisilli Pellegrinipurtroppo Tsimikaspurtroppo
Vaz Malen
ho il biglietto del nefasto Roma lecce del 1986 ma per renderlo inoffensivo l’ho messo tra Roma Colonia e Roma Barcellona…
Prima del crollo del Como bisogna sperare che la Roma incominci a vincere con il Lecce e poi c è l Inter la vedo tanto tanto difficile !
Il crollo ce lo stiamo avendo noi con la squadra dimezzata e non è neanche rimediabile in tempi brevi. Altro che il Como che viaggia come un treno che non riprendiamo più.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.