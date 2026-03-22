Massara: “Persa solidità difensiva. Vogliamo ripartire e chiudere in crescendo”

Il direttore sportivo giallorosso Ricky Massara risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio di Roma-Lecce, gara valida per la 30ª giornata di campionato in programma allo Stadio Olimpico. Queste le dichiarazioni del ds giallorosso sul match che sta per iniziare.

Non c’è tempo di pensare alle sconfitte. La riflessione con la proprietà c’è stata, cosa vi ha detto Ryan Friedkin?

“C’è la volontà di ripartire subito, di chiudere bene il campionato, in crescendo, come in larghi tratti della stagione”.

Tanti centrocampisti oggi, una riflessione su Pisilli ed El Aynaoui?

“Sono tutti e due forti, hanno fatto bene entrambi, El Aynaoui ha fatto molto bene nella prima parte di campionato, è andato in Coppa d’Africa e si è messo in luce in coppa come tra i migliori della competizione, in quel periodo Pisilli si è messo in luce ed è in un ottimo momento. Contiamo moltissimo su entrambi”.

La difesa dava delle garanzie, mentre nelle ultime 7 partite ha subito 14 gol, cosa è cambiato?

“Questo è un aspetto sul quale riflettere, nel momento in cui davanti abbiamo tanti infortunati davanti abbiamo trovato prolificità, l’aiuto di Malen ha aiutato, ma abbiamo perso la solidità difensiva, che però riguarda tutti i giocatori e tutta una fase che ha sofferto di più. Il mister sta cercando di recuperare la capacità di non subire gol che ci ha accompagnati per lunghissimi tratti della stagione”.

Qual è la posizione del club in merito agli stage? Che ne pensate?

“Il tema del calendario è critico, non si riesce a trovare date ed è difficile trovare spazi anche se siamo tutti d’accordo che qualificarsi ai mondiali è chiave per tutto il momento. Questo tema riguarda anche il numero di squadre in Serie A”.

Redazione GR.net