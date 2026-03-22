Il Como annienta il Pisa (5-0) e si porta a +3 sulla Juventus

Vittoria roboante del Como al Sinigaglia. Per la squadra di Fabregas una passeggiata di salute: il Pisa non regge la forza d’urto dei padroni di casa e crolla col punteggio di 5 a 0.

Apre le marcature Diao, a segno dopo appena sette minuti, e la partita di fatto finisce lì: Douvikas fa 2 a 0 al 28′, poi nella ripresa vanno in rete anche Baturina, Paz e Perrone, per il pokerissimo finale.

Il Como è sempre più lanciato verso la Champions: i lariani adesso staccano la Juve di tre lunghezze, e la Roma di sei, con i giallorossi che tra poche ore scenderanno in campo per restare in scia dei lombardi.

Giallorossi.net – G. Pinoli