Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: out Celik

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Oggi alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la trentesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e nell’elenco non figura il nome di Zeki Celik.

Il difensore si è fermato per un affaticamento al polpaccio: gli esami però hanno escluso lesioni muscolari, con il turco che tornerà in campo dopo la sosta. Out anche Konè. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli
Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

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Redazione GR.net

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3 Commenti

  2. ….il turco era sempre stato un serio professionista ma la prossima settimana cha una partita fondamentale con la sua nazionale (in aggiunta che con Noi è in scadenza non rinnovato)….

  4. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

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