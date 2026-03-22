Roma-Lecce, i convocati di Gasperini: out Celik

Oggi alle ore 18 va in scena allo Stadio Olimpico il match tra Roma e Lecce, valido per la trentesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati e nell’elenco non figura il nome di Zeki Celik.

Il difensore si è fermato per un affaticamento al polpaccio: gli esami però hanno escluso lesioni muscolari, con il turco che tornerà in campo dopo la sosta. Out anche Konè. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Svilar, De Marzi, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Pisilli

Attaccanti: Malen, Venturino, Arena, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza

Redazione GR.net