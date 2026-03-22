La Roma si ricompatta: ritiro a Trigoria e chance aggancio Juve

La Roma prova a ricompattarsi dopo la delusione europea e lo fa partendo dal lavoro quotidiano. Come riportato da Il Tempo, nei due allenamenti successivi al ko contro il Bologna, attenzione e concentrazione sono state mantenute altissime, con la squadra che ieri ha scelto di restare a dormire a Trigoria per preparare al meglio l’ultima rifinitura di stamattina prima del match contro il Lecce.

Un segnale chiaro da parte del gruppo, che ha deciso di fare quadrato attorno all’allenatore Gian Piero Gasperini, senza cercare alibi legati alle assenze o agli infortuni. L’obiettivo è uno solo: reagire sul campo e rimettere in carreggiata un finale di stagione che resta ancora aperto.

In questo senso, la sfida di oggi contro il Lecce (ore 18) diventa uno snodo fondamentale prima della sosta. Il pareggio della Juventus contro il Sassuolo ha infatti riaperto uno spiraglio: con una vittoria, i giallorossi aggancerebbero i bianconeri in classifica, rilanciando con forza la corsa Champions.

Prima del fischio d’inizio dell’Olimpico, però, gli occhi saranno puntati anche su Como-Pisa, in programma alle 12:30. Una gara che sulla carta sembra segnata, ma che i romanisti seguiranno con attenzione nella speranza di un risultato a sorpresa. Poi toccherà alla Roma, chiamata a trasformare tensione e delusione in energia. Senza più margine per passi falsi.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero