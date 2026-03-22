Wesley in vetrina: la Premier chiama, ora è l’Arsenal che ci pensa

Le prestazioni di Wesley continuano ad attirare l’attenzione dei top club europei, soprattutto dalla Premier. L’esterno giallorosso, arrivato in estate dal Flamengo, si è imposto come uno dei colpi più riusciti del mercato firmato da Ricky Massara, diventando rapidamente un punto di riferimento per rendimento e continuità.
Dopo l’interesse emerso nelle scorse settimane da parte del Manchester City, nuove sirene arrivano dalla Premier League. Secondo quanto riportato da TeamTalk, anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul brasiliano. I Gunners stanno iniziando a pianificare la prossima stagione e, in caso di addio di Ben White, Wesley rappresenterebbe uno dei primi profili individuati per rinforzare la fascia.
La Roma, però, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del giocatore. Il club considera Wesley un elemento centrale del progetto e una delle basi su cui costruire il futuro. L’interesse crescente intorno al suo nome, tuttavia, lascia immaginare che con l’avvicinarsi del mercato estivo le pretendenti possano aumentare, accendendo inevitabilmente i riflettori sul suo futuro.
LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, il Lens vuole riscattare Saud. E Massara…
Fonte: TeamTalk
E bastaaa!!! Wesley non si tocca!
Non ha alcuna intenzione di venderlo …figurati x questa proprietà di assenti e muti tutti sono in vendita tanto loro sono una società immobiliare non sportiva . Gli interessa solamente lo stadio e non vincere trofei …l’arsenal se si presenta con un assegno da 30 milioni in su glielo impacchettano subito . Via questi texani da Roma
120 mln altrimenti ciao.
Secondo me – e non intendo disilludere nessuno – Wesley è l’unico pezzo pregiato che la Roma può vantare,associato forse a Pisilli in fase nettamente emergente.
Questi due giocatori (si spera anche Pisilli con l’Italia) hanno un grande vantaggio personale, il prossimo Mondiale in Nord America,vale a dire una vetrina incomparabile per farsi conoscere ai massimi livelli.
Purtroppo per lui Svilar non ha questa possibilità, e nemmeno i vari Ndicka e Soulè.
L’impalpabile El Ayanoui neanche lo considero,nonostante qualche Abboccone si ostini a considerarlo un atleta di livello.
Ritornando a Wesley è il della Roma più appetibile sul mercato europeo, sia per l’età che per il ruolo da lui occupato,con margini di crescita indefinibili.
Volendo per gioco inserirlo in una “grande” europea ,sarebbe perfetto per il Barcellona, dove con Yamal o Raphina sulla sua stessa corsìa,farebbe sfracelli.
Vedremo se la Società giallorossa saprà tenerselo o capitalizzarlo : da come deciderà, si capirà molto sul futuro della squadra.
Wesley un colpaccio, suppongo l’abbia trovato Massara… vero?
normale i top Team lo abbiano notato visto che é anche il titolare del Brasile…. ma purtroppo per loro é una delle nostre colonne per la prossima stagione.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.