Wesley in vetrina: la Premier chiama, ora è l’Arsenal che ci pensa

Le prestazioni di Wesley continuano ad attirare l’attenzione dei top club europei, soprattutto dalla Premier. L’esterno giallorosso, arrivato in estate dal Flamengo, si è imposto come uno dei colpi più riusciti del mercato firmato da Ricky Massara, diventando rapidamente un punto di riferimento per rendimento e continuità.

Dopo l’interesse emerso nelle scorse settimane da parte del Manchester City, nuove sirene arrivano dalla Premier League. Secondo quanto riportato da TeamTalk, anche l’Arsenal avrebbe messo gli occhi sul brasiliano. I Gunners stanno iniziando a pianificare la prossima stagione e, in caso di addio di Ben White, Wesley rappresenterebbe uno dei primi profili individuati per rinforzare la fascia.

La Roma, però, non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente del giocatore. Il club considera Wesley un elemento centrale del progetto e una delle basi su cui costruire il futuro. L’interesse crescente intorno al suo nome, tuttavia, lascia immaginare che con l’avvicinarsi del mercato estivo le pretendenti possano aumentare, accendendo inevitabilmente i riflettori sul suo futuro.

Fonte: TeamTalk