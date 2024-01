GASPERINI: “Ottimo punto per noi. Il gol di Scamacca non era da annullare, il fallo non c’era”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma.

Queste le dichiarazioni del tecnico dei bergamaschi ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Un punto prezioso, viste anche le occasioni della Roma?

“Un ottimo punto per noi, Carnesecchi ha fatto ottime parate. Anche noi però abbiamo molto da recriminare, per esempio sull’1-0. La Roma nel primo tempo è stata brava, Lukaku e Dybala alzano di molto una squadra forte di suo. Potevamo evitare il rigore, il gol annullato a Scamacca lascia dei dubbi. Non era facile questa sera, abbiamo fatto lo stesso numero di falli della Roma, noi sei gialli e loro uno. Il punto mi lascia soddisfatto per quanto fatto”.

Non era fallo di Scamacca?

“Per me no, per voi? Secondo me cade prima Zalewski”.

L’Atalanta per fare il salto di qualità passa dalla cinta in avanti?

“Si è così. Abbiamo un gruppo solido. Oggi sulle fasce giocavano Holm e Ruggieri, due giovani come il portiere e anche in avanti. Dobbiamo aspettarci tante cose buone, lo stanno facendo tutto a turni. L’evoluzione di questa squadra passa attraverso il gruppo solido, crediamo molto in questi ragazzi”.

Come è sta venendo la maturazione di Scalvini?

“Io già lo mettevo tra i veterani, lui ha solo 20 anni (ride, ndr). Ha già quasi 100 partite sulle spalle, è solo un 2003. Ogni tanto ha qualche calo nel finale, questa sera ce la siamo cavata bene anche perché avevo Palomino. Lui è un giocatore di grande valore, rientra tra quelli sicuri”.

Un mini bilancio dopo il girone di andata?

“Quest’anno è un campionato diverso, la classifica è più corta ed è più equilibrata. Le squadre di media classifica hanno tolto punti. Abbiamo fatto 30 punti, purtroppo abbiamo perso qualche gara di troppo, la classifica poteva essere migliore. Abbiamo perso qualche partita nel finale, questo ci ha tolto la possibilità di avere una classifica migliore. Siamo in corsa in Europa e in Coppa Italia, come già detto abbiamo anche tanti giovani. Ho fiducia nel girone di ritorno”.