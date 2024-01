ROMA-ATALANTA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Solo un pareggio per la Roma, fermata in casa dall’Atalanta sull’1 a 1. Al gol iniziale di Koopmeiners ha risposto Dybala su rigore.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i ciociari nel match valido per la settima giornata di campionato:

Rui Patricio 6,5 – Non riesce a opporsi al colpo di testa ravvicinato di Koopmeiners. Si riscatta con gli interessi su De Ketelaere. Praticamente inoperoso nella ripresa.,

Kristensen 6,5 – Schierato nei tre di difesa, prima a destra e nella ripresa a sinistra. Gioca una buonissima partita.

Mancini 6,5 – Fatica inizialmente nell’inedito ruolo di centrale difensivo, che non sembra calzargli a pennello, ma poi prende le misure e finisce per cavarsela con la solita abnegazione.

Llorente 5,5 – Torna a giocare come braccetto di sinistra, e non lo fa benissimo. Esce all’intervallo per un fastidio all’adduttore. Dal 46′ Huijsen 6,5 – Entra in campo con grande personalità e bella presenza. Sfiora il gol all’esordio.

Karsdorp 4,5 – Resta a guardare Koopmeiners che gli stacca davanti in occasione del gol. Dal 65′ Celik 5,5 – Non migliora di molto la qualità su quella fascia.

Bove 6,5 – Solito mastino rubapalloni, prezioso in fase di pressione e contenimento, ma anche nel ribaltamento delle azioni.

Cristante 6 – Altalenante. Perde un pallone sanguinoso che permette a De Ketelaere di presentarsi solo davanti a Rui Patricio. Ma in mezzo al campo è insostituibile.

Pellegrini 5,5 – Gli manca la scintilla, il guizzo che possa cambiare inerzia a una prestazione generosa ma con poca qualità. Dal 72′ Paredes sv.

Zalewski 5 – In costante affanno contro Miranchuk e Holm. Un paio di buoni spunti sulla fascia, ma manca sempre l’ultimo passaggio. Dal 65′ Spinazzola 5 – Ci prova e ci riprova, senza mai azzeccarne una.

Dybala 7,5 – Luce che illumina e riscalda l’Olimpico. Dai suoi piedi nascono tutte le azioni offensive della Roma. Implacabile dal dischetto. Cala nella ripresa. Dall’84’ El Shaarawy sv.

Lukaku 5,5 – Duetti di qualità con Paulo, al belga però gli manca l’ultima stoccata. Nella ripresa la sua azione perde di smalto ed efficacia.

JOSE’ MOURINHO 6 – La sua Roma oggi meritava maggior fortuna e un risultato diverso. Ma la classifica è impietosa: 29 punti sono davvero troppo pochi al termine del girone di andata. Bisogna necessariamente fare molto di più in quello di ritorno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini