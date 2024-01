La Roma frena, così è troppo poco

AS ROMA NEWS – Ventinove punti. E’ il magro il bottino che la Roma è riuscita a raccogliere in questo girone di andata, concluso ieri con il pareggio interno contro l’Atalanta dopo una partita dominata per larghi tratti ma che i giallorossi non sono stati in grado di chiudere a proprio favore.

Pesa tanto la dormita di Karsdorp su Koopmeiners in apertura di match, con i giallorossi costretti subito a rincorrere. La squadra però reagisce bene e comincia a macinare gioco: Dybala e Lukaku duettano alla grande, alcune giocate sono da applausi, ma il belga non riesce a trovare la stoccata decisiva che possa rimettere in piedi il match.

Il pareggio è nell’aria, e ad Aureliano serve l’intervento provvidenziale del VAR per accorgersi di un intervento falloso di Ruggeri su Karsdorp che vale il rigore dell’1 a 1: Dybala, migliore in campo per distacco, dal dischetto non sbaglia. La Roma continua a creare problemi alla retroguardia avversaria, con l’Atalanta che sembra sempre sul punto di capitolare. Ma quando sono gli attaccanti giallorossi a non colpire, ci si mette Aureliano, che prima dell’intervallo non sanziona un fallo evidente di Kolasinac su Dybala da ultimo uomo, scatenando le ire dell’Olimpico.

Nella ripresa la spinta giallorossa cala leggermente di intensità ma le occasioni non mancano: Dybala ma soprattutto Lukaku hanno la possibilità di battere più volte in porta, ma non sono sufficientemente concreti. L’Atalanta di fatto non costruisce più nulla, e bada solo a portare a casa il punticino. E riesce nel suo intento. La partita si chiude sull’1 a 1, un risultato che serve a poco alla Roma, che chiude il girone di andata all’ottavo posto.

Il piazzamento non può di certo far felice nessuno, nemmeno Mourinho, che resta in silenzio al termine della partita così come tutta la squadra per non entrare in polemica aperta con Aureliano (pessima la sua direzione di gara). La classifica resta cortissima e la corsa Champions aperta, ma i 29 punti raccolti sono davvero troppo pochi. La Roma vista ieri è stata superiore all’Atalanta, e deve ambire a un altro tipo di piazzamento. Il girone di ritorno dovrà però essere obbligatoriamente molto diverso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini