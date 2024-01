ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non arrivano buone notizie per Josè Mourinho, che rischia di dover fare a meno anche di Diego Llorente in vista delle prossime partite.

Il difensore spagnolo, uscito all’intervallo di Roma-Atalanta, si è fermato per un fastidio all’adduttore. Mourinho ha deciso di lasciarlo a riposo, facendo esordire Huijsen.

Le condizioni di Llorente sono da valutare in vista del derby di mercoledì prossimo: la sua presenza dunque è in forte dubbio.

Giallorossi.net – A. F.