Mourinho e la Roma in silenzio stampa dopo il pareggio contro l’Atalanta

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho ha scelto di non presentarsi davanti ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Atalanta.

L’allenatore giallorosso è stato espulso nel finale di partita dopo aver avuto diversi screzi con il direttore di gara, il signor Aureliano.

Lo Special One dunque sceglie la via del silenzio, non rilascerà alcuna dichiarazioni ai media avendo lasciato lo stadio subito dopo la fine del match.

Per lui scontata l’assenza contro il Milan a San Siro dopo il rosso di stasera. Nessun altro tesserato della Roma rilascerà dichiarazioni al termine del match.

Giallorossi.net – A. Fiorini