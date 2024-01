(LIVE!) ROMA-ATALANTA: 0-1 (8′ Koopmeiners). L’olandese a segno di testa

AS ROMA NEWS – Prima partita di campionato di questo 2024 per la Roma, che questa sera affronta l’Atalanta di Gasperini allo Stadio Olimpico.

Si tratta dell’ennesimo scontro diretto per i giallorossi, che dopo la bella vittoria contro il Napoli sono caduti allo Stadium. Per questo Mourinho e i suoi ragazzi sono chiamati a riscattarsi nonostante le difficoltà e le assenze.

Il mezzo passo falso del Bologna e il ko della Fiorentina rende fondamentale ottenere i tre punti stasera. Ma l’Atalanta, attualmente un punto sopra la Roma, è in ripresa e la partita si preannuncia molto combattuta.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

8′ – GOL DELL’ATALANTA: cross dalla destra di Miranchuk per Koopmeiners che taglia in area e di testa batte Rui Patricio.

6′ – OCCASIONE ROMA! Palla persa dall’Atalanta, Dybala serve Lukaku in area, Carnesecchi in uscita bassa lo chiude!

5′ – Pellegrini torna in campo, ripristinata la parità numerica.

3′ – Subito un problema per Pellegrini, colpito duro alla schiena. Primi movimenti sulla panchina giallorossa.

0′ – Fischio di Aureliano, comincia Roma-Atalanta!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:47 – Questa la formazione ufficiale dell’Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere.

Ore 19:45 – La Roma annuncia il suo schieramento titolare: uno tra Kristensen e Karsdorp si sposta in difesa, Paredes non ce la fa, Cristante gioca con Pellegrini e Bove in mediana, in attacco Dybala con Lukaku.

📋 Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaAtalanta 🐺 🔥 DAJE ROMA DAJE! 🔥#ASRoma pic.twitter.com/zHbjQLU13r — AS Roma (@OfficialASRoma) January 7, 2024

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Leggera pioggia sopra l’Olimpico ormai da qualche ora. Terreno di gioco che regge senza problemi. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-ATALANTA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione: Marin, Svilar, Huijsen, Belotti, Paredes, Azmoun, Celik, Spinazzola, Pagano, Pisilli, El Shaarawy

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Hien, Palomino, Pasalic, Muriel, Bakker, Zortea, Mendicino, Comi, Zappacosta, Scamacca.

ARBITRO: Aureliano di Bologna.

ASSISTENTI: Costanzo-Palermo.

IV UFFICIALE: Doveri.

VAR: Di Paolo. ASS. VAR: S. Longo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini