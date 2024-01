TIAGO PINTO: “Il mio addio deciso da tanto tempo. La clausola di Dybala? Quasi un divertimento…”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande dei giornalisti nei minuti che precedono l’inizio del match Roma-Atalanta.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare allo stadio Olimpico:

La partita di stasera?

“L’Atalanta è una grande squadra, è una nostra diretta concorrente per la Champions. Non possiamo pensare al derby o al Milan, perché oggi sarà sicuramente una partita difficile e vogliamo vincere”.

Come sta vivendo queste sue ultime settimane in giallorosso?

“Io vi ho abituato a fare sempre trattative molto veloci ma mancano ancora tanti giorni di mercato. Vediamo. Come società le grandi decisioni strategiche le annunciamo sempre in anticipo. Secondo me è così che si lavora. La mia decisione era presa da tanto tempo e quindi abbiamo preferito darla subito per evitare voci. Abbiamo preso Huijsen e abbiamo chiuso la situazione di Solbakken”.

La preoccupa la clausola di Dybala?

“Questa clausola per me è quasi un divertimento. Quando lo abbiamo preso, la prima cosa che ci hanno chiesto era della clausola. Lui continua qua, gioca, segna e penso che non sarà un problema. La clausola esiste e non possiamo mai dire mai, però possiamo essere tranquilli”.