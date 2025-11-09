GASPERINI: “Partita difficile ma c’è entusiasmo. La sconfitta del Napoli conferma la difficoltà del campionato”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Udinese, gara valida per l‘undicesima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel prepartita e poi al termine del match.

GASPERINI A DAZN NEL PREPARTITA

I risultati aiutano a superare la stanchezza?

“Indubbiamente, sarebbe importante chiudere questo miniciclo nel modo migliore. Incontriamo una squadra difficile ma abbiamo entusiasmo”.

Vi aspettate una partita fisica?

“Non solo fisica, hanno valori anche tecnici. Il campionato italiano è diventato difficile e ogni partita ha grande equilibrio. Per superare l’Udinese dovremo fare bene”.

Ha visto il risultato di Bologna-Napoli?

“La Roma deve fare il suo percorso e pensare all’Udinese. Il Bologna è una delle migliori del campionato e conferma la difficoltà del campionato”.

Continua…

LEGGI ANCHE – Mercato Roma, idea McKennie per gennaio: Pisilli può partire in prestito