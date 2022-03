Gasperini si sfoga: “Gol tolti e messi, all’Atalanta hanno fatto cose pesantissime”

ALTRE NOTIZIE – Gian Piero Gasperini riaccende la polemica sul campionato parlando ai microfoni dei giornalisti al termine della partita vinta contro il Bayer Leverkusen per 3 a 2.

“L’Atalanta non ha mai avuto problemi. Abbiamo fatto qualche gara sottotono come capita a tutti, anche a quelle che sono in testa alla Serie A, sono inciampate anche loro. E’ un campionato equilibrato. L’Atalanta ha sempre fatto sue partite, quasi sempre con questa mentalità. Se a volte non ha raccolto quanto meritava, non è sempre stata colpa sua…”.

Parole che stuzzicano la curiosità dei giornalisti, che lo incalzano sull’argomento. E Gasp vuota il sacco: “Parlo di tutte le situazioni che si sono create in campo per 5-6 partite di fila: gol tolti e dati, rigori tolti e dati, sicuramente insieme a qualche prestazione nostra non altezza. Ma abbiamo pure giocato contro Inter, Lazio, Juve, Roma, Fiorentina due volte.

Abbiamo avuto un calendario durissimo, il Covid, un attacco spuntato. Eppure abbiamo sempre giocato con grande rispetto dell’avversario, rispetto che nei nostri confronti non c’è stato. Ma è una convinzione che abbiamo solo noi e reagiamo disputando partite come quelle di stasera. Quello che è stato fatto all’Atalanta è pesantissimo, se avete voglia andate a vedervelo”.