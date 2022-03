Lampo di Oliveira, Roma più vicina ai quarti

AS ROMA NEWS – Buona la prima. La Roma passa di misura sul campo di patate del Vitesse e mette un primo importante tassello sul passaggio ai quarti di finale di Conference League.

La prestazione non è stata convincente come quella contro l’Atalanta, ma sulla gara hanno influito i cambi (alcuni ancora non all’altezza, nonostante quello che dica Mourinho) e un terreno di gioco ai limiti della praticabilità che rendeva quasi impossibile il fraseggio palla a terra.

Il Vitesse, che sembrava più abituato a quel genere di campo, ha cercato di dare subito la svolta al match: partenza a razzo degli olandesi, ma Openda sbaglia gol anche clamorosi e tiene a galla la Roma nei primi 45 minuti. Poi Sergio Oliveira colpisce nel recupero con un sinistro fulmineo dall’interno dell’area avversaria che si spegne sotto al sette.

Per la squadra di Letsch è una doccia freddissima. Il Vitesse, che stava già perdendo consistenza con il passare dei minuti, si spegne. La Roma nella ripresa si aggiusta, con Mou che rimette le cose a posto inserendo Karsdorp, Cristante ed El Shaarawy per i deludenti Mailtand-Niles, Veretout e Vina, e i giallorossi gestiscono il vantaggio senza particolari affanni.

E’ anzi Abraham ad avere l”occasione migliore per chiudere il discorso qualificazione, ma l’inglese la fallisce con un tocco sotto che non riesce a insaccarsi grazie al provvidenziale salvataggio di Rasmussen in scivolata. Poi l’espulsione di Sergio Oliveira, a dir poco severa, ridà qualche speranza agli olandesi, ma la Roma si difende con ordine e porta a casa un risultato prezioso in vista del ritorno, in programma tra una settimana all’Olimpico.

Terza vittoria consecutiva per la squadra di Mourinho, terzo uno a zero per una squadra che a fine partita si professa più compatta e meno “naif” (come dirà lo stesso allenatore). Le parole però se le porta via il vento. Quello che conta è il campo. Udinese e soprattutto Lazio sono i banchi di prova che la Roma dovrà superare per dimostrare di essere davvero cresciuta.

Giallorossi.net – A. Fiorini