LETSCH: “Risultato deludente, dovevamo sfruttare le occasioni. Il campo? Era brutto anche per noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Thomas Letsch, allenatore del Vitesse, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di Conference League che si è appena giocato allo stadio Gelredome di Arnhem.

Queste le dichiarazioni del tecnico tedesco ai microfoni di Sky Sport:

“Abbiamo avuto il controllo nel primo tempo e abbiamo giocato come volevamo. Abbiamo anche avuto delle occasioni, ma poi devi sfruttarle. Il risultato è deludente, ma siamo a metà partita. Se non crediamo in una vittoria al ritorno, allora non dovremmo più andare a Roma. È bello ricevere i complimenti da Mourinho, ma avrei preferito che si fosse congratulato con me“.

Sulle condizioni del campo…

Il campo era brutto anche per noi. Non è una critica, ma è un dato di fatto. La Roma ha giocato in maniera più italiana nel secondo tempo. Normalmente la Roma è ad un livello diverso da noi, ma abbiamo dimostrato che possiamo giocare anche a questo livello. Hanno una possibilità e mezzo e segnano.