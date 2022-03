VITESSE-ROMA 0-1: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena conclusa l’andata degli ottavi di finale di Conference League tra il Vitesse e la Roma, con i giallorossi che passano sul campo degli olandesi grazie a un gol di Sergio Oliveira.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio allo stadio Gelredome di Arnhem e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Prestazione altalenante, tra parate salva risultato e un errore clamoroso che poteva costare carissimo. Ma nel complesso la prova resta comunque positiva.

Mancini 6 – Attento e puntuale nelle chiusure. Peccato però che non perda il vizio di farsi ammonire: diffidato, salterà il match di ritorno.

Ibanez 6 – Avvio di partita piuttosto nero, poi la sua prestazione cresce col passare dei minuti.

Kumbulla 6,5 – Solido nelle chiusure, concentrato e sempre sul pezzo in tutti i 90 minuti.

Maitland-Niles 5 – Altra prova arruffona con diversi errori banali. Dal 46′ Karsdorp 6 – Non sarà Dani Alves, ma con lui in campo la fascia è più al sicuro.

Mkhitaryan 6,5 – Si sdoppia come al solito tra mediana e trequarti. Sempre presente e nel vivo del gioco, non riesce a indovinare la giocata incisiva anche per colpa di un campo terrificante. Dall’87’ Smalling sv.

Sergio Oliveira 6 – Conferma sua straordinaria attitudine al gol con un sinistro magistrale che sblocca il match. Peccato che macchi la sua prestazione con un’espulsione severa quanto ingenua.

Veretout 5 – Continua il suo periodo poco brillante. Vaga per il campo senza trovare una meta. Dal 46′ Cristante 6 – Il suo ingresso in campo consente alla squadra di avere un punto di riferimento importante nel mezzo.

Vina 5 – In grave affanno quando viene attaccato. Volenteroso ma poco efficace in fase di spinta. Dal 46′ El Shaarawy 6,5– Entra nella ripresa con l’atteggiamento giusto, risultando forse il migliore dei suoi.

Zaniolo 5,5 – Una prova poco appariscente. Cerca di dare il suo contributo ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Dal 66′ Pellegrini 6 – Gioca da seconda punta, lo fa con impegno.

Abraham 6 – Poco servito nel primo tempo, confeziona comunque l’unica occasione da gol dei suoi. Nella ripresa ha la palla che avrebbe messo la parola fine al discorso qualificazione, ma forse è un po’ troppo lezioso. Lodevole il suo impegno in fase di copertura nel momento del bisogno.

JOSE’ MOURINHO 6 – Fa più cambi del previsto, ma nella ripresa si affretta a rimettere in campo i migliori. La Roma non brilla ma ottiene comunque un risultato importante, avvicinandosi sensibilmente ai quarti di finale anche considerata la poca consistenza degli avversari.

Giallorossi.net – A. Fiorini