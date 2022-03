Vina e Maitland-Niles, bocciature (quasi) definitive. E in estate…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra occasione, sprecata, dai terzini Maitland-Niles e Matias Vina. Mourinho ha deciso per un po’ di turn-over per la partita di Vitesse, togliendo Karsdorp e Zalewski dall’undici iniziale per inserire i due nuovi acquisti.

Una mossa che però si è dimostrata infelice. La fiducia non è stata ripagata dai due calciatori, tra i peggiori in campo. L’inglese, arrivato a gennaio in prestito secco, è stato bocciato dallo stesso Mou al termine della partita: “Non ha avuto l’arroganza di pressare alto, ha fatto meglio Karsdorp”.

Per Maitalnd-Niles il rientro a Londra a fine stagione appare scontato: la Roma non ha fra l’altro stabilito nessun diritto di riacquisto, e difficilmente si metterà seduta al tavolo con l’Arsenal per fissarne uno. Per la destra infatti già circola da tempo il nome di Diogo Dalot.

Discorso diverso per Matias Vina: il terzino uruguaiano è stato acquistato a titolo definitivo per la cifra non indifferente di 13 milioni più bonus. Il 23enne ha l’attenuante di essere al primo anno in un campionato molto diverso da quello in cui giocava, e ha bisogno di adattarsi a questa nuova realtà.

Le prestazioni del calciatore sudamericano però non sono state esaltanti. Cosa farà di lui la Roma? Vina resterà molto probabilmente un altro anno a Trigoria: difficile pensare che possa esserci una squadra pronta ad acquistarlo a certe cifre dopo la stagione fatta in giallorosso. Mou spera di avere comunque a disposizione uno Spinazzola finalmente al 100% ad arare quella fascia.

Giallorossi.net – G. Pinoli