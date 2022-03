Pinto già al lavoro per Dalot: offerta di 10 milioni per strappare il sì dello United

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La Roma fa sul serio per Diogo Dalot. Oggi alcuni quotidiano in edicola rafforzano la pista che porta al terzino portoghese del Manchester United.

“Dalot si avvicina” titola l’edizione odierna de Il Messaggero (A. Angeloni). Mourinho conosce bene il giovane esterno destro che ha già maturato una discreta esperienza in Serie A con la maglia del Milan: i rossoneri avrebbero voluto trattenerlo ma lo United chiedeva troppo.

L’avventura di Dalot al Manchester è particolarmente sofferta: con la maglia dei Red Devils non è mai riuscito a dimostrare il suo valore, eppure gli inglesi hanno sempre cercato di dargli una nuova chance. A gennaio il giocatore era stato accostato alla Roma, a caccia di un rinforzo per la fascia destra, ma alla fine Rangnick ha deciso di tenerlo con sé.

L’amore però non è sbocciato nemmeno stavolta, e Dalot è finito nuovamente nelle retrovie. Da qui la decisione di cambiare aria in estate. Stando a quanto racconta oggi il Corriere dello Sport (G. Marota), dall’Inghilterra fanno sapere di un’offerta della Roma da 10 milioni di euro già avanzata allo United per il portoghese.

Al calciatore invece sarebbe già stato proposto un contratto da 2,5 milioni a stagione. L’idea di Mourinho è quella di avere due terzini affidabili a destra, con Karsdorp che il prossimo anno potrebbe alternarsi a Dalot su quella corsia. Ma prima va accontentato il Manchester United, bottega sempre piuttosto cara.