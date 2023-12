Gazzetta dello Sport di nuovo all’attacco di Mourinho: “Se n’è inventata un’altra. Come si dice in portoghese ‘ho sbagliato’?”

AS ROMA NOTIZIE – La Gazzetta dello Sport sembra non vedere di buon occhio la Roma e Mourinho tornare nelle zone alte della classifica, e oggi nel suo editoriale a firma di Alessandro Vocalelli stigmatizza duramente le dichiarazioni in portoghese fatte dall’allenatore giallorosso dopo la vittoria di Sassuolo.

“Stavolta Mourinho se n’è inventata un’altra. Una lunga dichiarazione in portoghese, senza prendere fiato per non permettere all’interlocutore di intervenire, che ha mandato in tilt chi stava ascoltando – qualcuno sarà addirittura corso ad aggiornare la lingua con il telecomando, immaginando di aver toccato qualche tasto sbagliato – e ha come al solito spaccato osservatori e fedelissimi“, scrive il direttore della Gazzetta dello Sport.

“Qual è il sottinteso? Ora parlo nella mia lingua, perché nella vostra non mi capite o fate finta di non capirmi”, prosegue Vocalelli. “L’operazione, per la verità, è riuscita solo parzialmente. Perché anche la tesi finale – non concedo fair play a chi ha un giocatore che non conosce il fair play – non è da Mourinho. Da un allenatore che anche nella sua storia – da Casillas a Sergio Ramos per citare alcuni esempi tra i più famosi; dai cattivi del Bodo Glimt per finire al traditore urlato a Karsdorp – non ha mai scambiato il «tutti per uno» con un più comodo «uno per tutti». Senza contare – come si può dar torto a Dionisi? – che è sempre meglio parlare dei propri e non dei calciatori di altre squadre”.

L’affondo di Vocalelli all’indirizzo di Mourinho prosegue e si conclude così: “Nel suo post partita in portoghese, si è dimenticato (o forse no) di dire una parola sull’arbitro. Anzi, su arbitro e Var. Perché Marcenaro e Di Bello sono stati perfetti, sul rigore e sull’espulsione di Boloca rivista velocemente al monitor. Sarebbero bastate cinque parole soltanto. ‘Ho sbagliato, sono stati bravissimi’: dài José, come si dice in portoghese?”.

Fonte: Gazzetta dello Sport