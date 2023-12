“ON AIR!” – CASANO: “I Friedkin si sono rotti le pa*le, hanno capito che bisogna sporcarsi le mani”, FOCOLARI: “Le parole di Mourinho? Non faccio il critico cinematografico”, MORONI: “Gag da avanspettacolo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Il Sassuolo è l’unica squadra che quest’anno è stata in grado di battere Inter e Juventus, quelle che stanno facendo un campionato a parte. Partita vinta con grande merito dalla Roma ieri, pareggiarla sarebbe stata un affronto al calcio, il Sassuolo avrà passato la metà campo quattro volte in tutta la partita… Kristensen? Quando è entrato al posto di Karsdorp tutti ci siamo chiesti “ma perchè?“. E invece ha avuto ragione Mourinho…Sei vittorie nelle ultime sei partite è un passo da Champions. Oggi ci prendiamo questo quarto posto, anche se io rimango abbastanza dubbioso sul fatto che la Roma possa tenere questo passo qui…spero con tutto il cuore di essere smentito…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Nei confronti della Roma c’è un doppiopesismo… Se vogliamo parlare dell’arbitraggio di ieri, e vogliamo dire che siamo stati favoriti dall’arbitro perchè Mourinho ha parlato in quel modo di Marcenaro…beh, la Roma non è stata favorita, perchè l’arbitro non l’aveva nemmeno espulso Boloca! E’ dovuto andarlo a rivedere al VAR! Quindi quali sono sti favori che ha ricevuto ieri?…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “La Roma ieri ha costruito tante occasioni da gol, c’era la sensazione che ieri avrebbe vinto la partita. Azmoun è un attaccante che aggredisce la profondità, mentre Dybala e Lukaku sono due che vogliono la palla sul piede, ecco perchè ho sempre detto che questa è una coppia anomala. Mourinho tre anni fa, quando poi arrivò Shomurodov, aveva chiesto l’acquisto di Azmoun per farlo giocare in coppia con Dzeko, ed era una scelta corretta, perchè l’iraniano è una prima punta atipica alla Vucinic, che ti gioca, ti fa da raccordo, ti pressa, ti recupera palloni… La vera notizia è che anche i Friedkin si sono rotti le palle, perchè non avrebbero autorizzati Pinto a dire certe cose. Questa è la notizia più importante, hanno capito che bisogna sporcarsi le mani…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io con Mourinho mi sono arrabbiato 4 volte in 2 anni e mezzo: dopo il Bodo, dopo il traditore a Karsdorp, dopo il Servette, e dopo ieri, quando ha attaccato arbitri e avversario. Lu fa tutto per fare del bene alla Roma, e me lo tengo così. Però mi dà fastidio. Lui ieri parla in portoghese per dire che forse in italiano si esprime male, ma le cose che ha detto erano chiare. Lui ha offeso due arbitri e un avversario, e mo si inventa il portoghese, una gag da avanspettacolo per dire che si è espresso male, e non è giusto….Le parole di Mourinho generano violenza? Sono d’accordissimo con Pacifici, quello che ha detto è giustissimo. Perchè se uno poi prende un sampietrino e lo tira addosso al pullman che porta Berardi…Ma poi Berardi che ha fatto nella sua vita? Manco fosse Montero…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma con Azmoun in campo mi dà sempre la sensazione di poter fare gol. La squadra del secondo tempo mi dava la sensazione che qualcosa avrebbe cambiato, avevi tante soluzioni, Dybala che si allarga a destra e viene dentro, hai Azmoun che ti attacca la profondità e ti riempie l’aria avversaria… Io ho questa sensazione quando hai in campo questi tre attaccante. E mi dispiace per Belotti, di cui non si hanno più notizie…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho si è proprio sposato la Roma, la causa giallorossa. Da quello che ci dicono, ma anche da quello che si vede, si è innamorato di questi tifosi. Lui ha studiato, sa quello che succede in Italia, e ora prende le parti del nostro popolo. Ieri poi c’è il colpo di scena, Pinto ha detto basta. Ieri tra l’altro la Roma ha giocato bene, con uno stupefacente Kristensen. Ora siamo quarti: come la mettiamo co sto Mourinho? Come fa la Roma a essere quarta con uno scemo bollito? Lui la partita col Sassuolo l’ha vinta due volte, vorrei sei punti, l’ha vinta sia ieri che prima in conferenza stampa. Lui conosce il marcio, conosce il sistema che c’è in Italia. Sa il putrido che c’è dietro. E lui ti dice quello che deve dire. E’ un condottiero assoluto, era quello che ci voleva qui. Lo dicevo anche prima: questo è un figlio di buona donna, ma magari ce l’avessi io…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Mourinho ha buttato la rete e ha pescato tanti pesci…anche se spesso questi pesci ci cadono volutamente. Kristensen? Alla fine si è messo a piangere dentro la maglietta, povero ciccio… Ieri è entrato bene in partita, forse i giocatori avversari non se lo aspettavano. Il Sassuolo e Berardi sono una squadra alla Mourinho, menano come fabbri…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Pinto fino all’altro ieri è stato sempre uno zeroazerista, è sempre stato uno molto, anche troppo misurato. Ieri per la prima volta si è rotto le scatole ed è sbottato, cosa che ci ha fatto anche piacere, perchè un po’ di forza da parte della società ci sta bene quando serve…”

Emanuele Zotti (Tele Radio Stereo): “Pinto è stato accusato di essere zeroazerista ed è vero sulle cose di mercato, spesso davanti all’evidenza continuava a negare, ma per il resto un po’ meno. Ieri però è andato giù duro, bello dritto, e chi pensa che lui e Mourinho non siano sulla stessa lunghezza d’onda dovrebbe ricredersi. Non me l’aspettavo, Pinto ieri si è presentato bello incazzato…meno male…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Spinazzola secondo me non è un giocatore scarso, in passato gli ho visto fare tante cose belle, tanti cross azzeccati sia di destro che di sinistro, andare a saltare l’uomo. Se però la testa non sta bene anche le gambe ne risentono. Cristante ancora una volta si dimostra un gigante, anche quando nel finale di partita ha respinto tutti i palloni in area, quasi fosse lo Smalling dei tempi migliori. E che gli vuoi dire a uno così…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha giocato una partita diversa dalle ultime, ha vinto come merito anche se la partita è stata condizionata dall’espulsione di Boloca e la Roma ne ha approfittato. Ma già prima non meritava di stare sotto. Alla Roma incredibilmente sta succedendo il contrario di quello che succede alla Lazio: ora gioca male in coppa e bene in campionato. Il fatto che la Roma abbia giocatori scarsi non è vero: i cambi ieri hanno vinto la partita. Mourinho? E’ un discorso che non mi interessa: io sono un giornalista sportivo, non faccio il critico cinematografico…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La miglior partita della Roma in trasferta della stagione. Non esaltante, avrebbe dovuto rischiare meno, c’è voluta la solita invenzione di Mourinho che ha messo dentro due giocatori che hanno cambiato la partita. L’arbitro non è stato condizionato. La Roma ha vinto con merito, ma se avessi fatto 1 a 1 le critiche sarebbero state all’ordine del giorno. Kristensen mi è sembrato Cafu per un paio di minuti, ieri ha cambiato la storia della partita. Azmoun ha fatto delle buone cose. In mezzo al campo però hai Renato e Aouar che ti danno poche possibilità. La Roma esce bene da una partita non facile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Non vorrei che Cafu querelasse Pruzzo per l’accostamento a Kristensen… La Roma ha meritato di vincere, dopo l’espulsione il Sassuolo era in balia della Roma ma già prima il vantaggio non era meritato. La Roma ha giocato abbastanza bene contro un avversario che spesso quando va in vantaggio si esalta, e invece la Roma è riuscita a non dare spazio e ha dato dimostrazione di quello che può essere. Ora è nel posto dove deve stare una squadra con Dybala, Lukaku, Mourinho… La squalifica a Mou? Ha detto cose che non si possono dire, e il ribadire la cosa su Berardi quasi fosse il male del calcio italiano mi è sembrato esagerato. A me Berardi così antisportivo non mi è sembrato, mi sembra un accanimento eccessivo. Forse gli ha rigato la macchina, non so…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma ieri ha vinto, applausi, non a Mourinho. Il Sassuolo non stava meritando, ma fino a che sono stati 11 contro 11 erano in vantaggio. La Roma ha goduto di un’espulsione assurda, l’intervento è stato demenziale, senza senso, forse figlio dell’inesperienza. La Roma ha vinto su rigore e autorete: quando la Juve contro il Milan, non il Sassuolo… La Roma si goda questa vittoria, e questa posizione, si goda Dybala e Lukaku. Però a me tutte le perplessità sul fatto che possa reggere restano tutte. Su Mourinho, beh ha stregato tutti. Il popolo dell’Inter è ancora innamorato di lui, ma non è mai stato obnubilato come quello giallorosso. Qualsiasi cosa fa, gli si si darà sempre ragione, passerà come vittima del sistema. Ma vittima di che…”

