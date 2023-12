Mourinho, la procura ha notificato alla Roma il procedimento aperto per le parole su Marcenaro: la situazione

AS ROMA NEWS – “La sensazione è che non abbia la stabilità emozionale per una gara di questa livello“. Queste le parole che José Mourinho aveva pronunciato nei confronti dell’arbitro di Sassuolo-Roma, Matteo Marcenaro.

Dichiarazioni che sono stati sufficienti a far scattare un’indagine della procura federale. Ieri Tiago Pinto dai microfoni di DAZN aveva sperato nel loro buonsenso, affermando di non aver ricevuto alcuna comunicazione a riguardo.

Ma in queste ore, fa sapere l’Ansa, è stata ufficialmente notificata la contestazione formale al club capitolino, con avviso di conclusione indagini del procedimento aperto sulle parole dell’allenatore portoghese.

Il club giallorosso avrà ora cinque giorni di tempo per presentare delle memorie difensive o decidere di far interrogare dal procuratore federale, Giuseppe Chiné, il proprio allenatore prima di un possibile deferimento.

Fonte: Ansa