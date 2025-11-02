Genoa, De Rossi verso la panchina rossoblù. La Repubblica: “Tecnico in viaggio per la Liguria”

Daniele De Rossi è vicino a tornare in panchina. Come riportato da La Repubblica, l’ex tecnico della Roma è il primo nome sulla lista del Genoa per prendere il posto di Patrick Vieira, esonerato dopo l’ultimo posto in classifica e le dure contestazioni dei tifosi rossoblù.

La crisi del club ligure ha portato anche all’addio del direttore sportivo, aprendo così a un cambio radicale di guida tecnica. Nelle ultime ore, De Rossi avrebbe lasciato Roma in treno diretto verso Genova, dove incontrerà la dirigenza per discutere i dettagli del possibile accordo.

L’ex capitano giallorosso, libero dopo la risoluzione del contratto con la Roma, è oggi il principale candidato per rilanciare il progetto del Genoa, davanti a nomi come Vanoli e un profilo straniero tenuto in considerazione dalla società.

Fonte: Repubblica.it