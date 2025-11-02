VIDEO – Totti lo smemorato: non ricorda i nomi dei suoi ex compagni di squadra

Momento di leggerezza per Francesco Totti, protagonista di una simpatica sfida organizzata da Amazon Prime Video. L’ex capitano della Roma è stato chiamato a indovinare i volti di alcuni dei suoi ex compagni di squadra in giallorosso, ma la memoria – almeno stavolta – gli ha giocato qualche scherzo.
Dopo aver riconosciuto senza esitazioni Tavano e Faty, Totti si è trovato in difficoltà con altri tre nomi meno “freschi” nella mente: Gerson, Yanga-Mbiwa, Sartor, Cole e Holebas, rimasti fuori dal suo radar.
Un siparietto divertente, accolto con ironia anche dai tifosi, che sui social hanno scherzato sull’episodio ricordando come la carriera del numero 10 romanista sia stata costellata da centinaia di compagni diversi. Qui sotto il video.
Perché non gli hanno messo le foto di Spalletti col tatuaggio del napule e la divisa della rube? Mi sarebbe piaciuto ascoltare la sua risposta 😜.
Luciano 1 L’attuale allenatore della Roma quando allenava l’Atalanta non riceveva certi dai tifosi della Roma e forse dallo stesso Totti commenti positivi.
