Roma sogna: a San Siro è l’ora della verità

A dieci anni esatti dall’ultima volta, la Roma torna a San Siro, sostenuta da quasi quattromila tifosi, con la possibilità di ritrovarsi da sola in testa alla classifica. Il pareggio del Napoli contro il Como ha aperto uno scenario inatteso: stasera, vincendo contro il Milan, la squadra di Gasperini può scrivere una pagina storica di questo avvio di stagione.
Non sarà però una sfida qualunque. Davanti, la Roma trova il Milan di Allegri, in una partita che rappresenta molto più di un big match: è un test di maturità per due squadre diverse per filosofia ma simili per solidità, ambizioni e percorso. Entrambe segnano poco (14 gol i rossoneri, 10 i giallorossi), entrambe difendono bene (7 gol subiti contro 4), e tutte e due sono ancora alla ricerca di un centravanti che sblocchi definitivamente la stagione.
Allegri e Gasperini sono due poli opposti: il primo fedele al “corto muso”, il secondo profeta dell’“attacco continuo”. Eppure, la distanza si assottiglia quando si guarda la realtà del campo. Entrambi allenano squadre che si esaltano in trasferta e faticano contro le difese chiuse; entrambi si affidano alla genialità dei loro uomini migliori, Leao e Dybala, due talenti chiamati a fare da “mister Wolf” e risolvere problemi non sempre di loro competenza.
“Scudetto? Non partecipo a questi dibattiti. Napoli e Inter hanno qualcosa in più — ha detto Gasperini —, il nostro obiettivo è misurarci con loro.” Parole di prudenza, ma la realtà parla di una Roma rinata, capace di raccogliere 70 punti in 29 partite nel 2025, più di Napoli e Inter. Numeri che raccontano di un progetto già solido, di una squadra che cresce a vista d’occhio e che a San Siro cercherà la definitiva consacrazione.
Nell’attacco romanista, la coppia Dybala–Soulé è la novità che nessuno si aspettava. I due mancini si sono trasformati da alternative a complementari. Dovevano darsi il cambio, oggi giocano insieme: Dybala più largo, Soulé più libero di inventare. Il talento argentino ex Frosinone è stato fin qui una delle rivelazioni della stagione — tre gol e due assist — mentre la Joya sta ritrovando la brillantezza dei giorni migliori.
Gasperini non ha nascosto la sua fiducia: “I problemi di Paulo sono sempre stati gli infortuni. Si sta allenando bene e spero sia una grande stagione per lui.” Parole di stima che raccontano come Dybala sia tornato a essere il riferimento tecnico ed emotivo della Roma.
Dall’altra parte, il Milan arriva con diversi assenti pesanti: Gimenez, Rabiot e Pulisic. Allegri si affida alla coppia Leao–Nkunku, ancora inedita dal primo minuto, e spera che la spinta di San Siro possa compensare le difficoltà di organico. La sua squadra resta una delle principali outsider per lo scudetto, ma deve ritrovare continuità dopo qualche passo falso.
La Roma, invece, si presenta con l’entusiasmo di chi ha già vinto tutte le partite giocate in trasferta tra campionato ed Europa. Svilar tra i pali, Mancini e Ndicka a guidare la difesa, Cristante confermato trequartista dietro Soulé e Dybala. Una formazione che rispecchia l’identità di Gasperini: solidità, organizzazione e coraggio.
Per la Roma questo match è un esame di maturità ma anche una chance inaspettata. Poter guardare tutti dall’alto a novembre, con un gruppo da ricostruire e un progetto ancora in rodaggio, sarebbe il segnale che questa squadra non è più una sorpresa, ma una realtà con cui tutte le big dovranno fare i conti.
LEGGI ANCHE – Milan-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in tv
Fonti: Il Messaggero / Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera
Leggo troppa esaltazione, bisogna restare con i piedi per terra e fare un passo alla volta, semplicemente. Andiamo a Milano e ce la giochiamo, senza esagerazioni o esasperazione. Stiamo ancora crescendo, bene per fortuna, vincerla non ci da lo scudetto ma solo jna dose maggiore di consapevolezza. Perderla non ci fa piombare in zona retrocessione. sempre tra le prime restiamo.
Una sola cosa, daje Roma daje.
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
quoto
Infatti Merlino59, troppa esaltazione, la Roma questo anno deve entrare in Champion e questo deve rimanere l’obiettivo principale e per centrarlo devi fare più punti possibile ora.
Lo scudetto di Ranieri con il Leichester insegna che nulla è impossibile ma l’analisi obiettiva deve sempre rimanere centrale per evitare sconforti futuri per una sconfitta.
Se dopo aver giocato con Inter, Milan, Bologna, Lazio e Fiorentina, rimani lì tra le prime quattro, hai già fatto tanto.
Se ci arrivi da prima in classifica con un pareggio, hai fatto un grandissimo inizio.
Se ci arrivi da primo con una vittoria, vorrebbe dire che al 90% ascolteremo nuovamente la musica della champions.
Per tutto il resto è ancora troppo presto… anche la sfida con l’udinese sarà molto tosta!
Detto ciò oggi mi piacerebbe vedere di nuovo Celik tra i tre di difesa e sulla fascia destra Rensch (se proprio non ci può giocare Wesley).
Sarei anche curioso di vedere Dovbik che potrebbe essere galvanizzato dopo il gol di Parma.
Bisogna evitare di fare gli errori commessi con l’Inter, visto il risultato di ieri del Napoli. Non dobbiamo fare noi la partita ma loro devono recuperare punti quindi non ci dobbiamo scoprire e lasciargli i contropiede.
Va sfruttato con furbizia il fatto di avere più punti di loro.
fermerei per un pareggio.
Dajeeee Roma.
ma cosa sogna siamo alla nona giornata, stiamo calmi. Ogni volta che ci esaltiamo puntualmente lo prendiamo nel q, calma e gesso.
Sarà una partita molto complicata che il mister dovrà preparare con la massima attenzione, stasera non si può fare il minimo errore se vogliamo sperare in un risultato utile. E visto il risultato di ieri del Napoli, un pareggio non sarebbe certo una tragedia.
Forza Roma
ma quale ora della verità…
quale esame di maturità…
Grazie al lavoro di Gasperini (e di Claudio Ranieri prima di lui, non dimentichiamolo) si va a San Siro con rinnovata fiducia nelle potenzialità di questa squadra, senza dimenticarne i limiti strutturali, che dovrebbero essere evidenti a tutti.
daje Roma 💛❤️
🎶 un solo grido, un solo allarme
Milano in fiamme, Milano in fiamme 🎶
Vada come vada godiamoci questa attesa. Questa squadra dovra’ áncora crescere molto, ma credo che siamo sulla buona strada. Buona domenica a tutti i romanisti nel mondo e che si concluda…meglio non dire niente.. FRS
Ancora non fischia!
Arbitroooooooo!
Volemo gioca’!
E annamo!
FORZA
ROMA
⚽️⚽️
A differenza di quello che pensano in molti, io ritengo che quello di oggi sia un passaggio decisivo. Vincere oggi a Milano sarebbe un messaggio forte al campionato e vorrebbe dire avere nelle proprie esclusive mani il proprio futuro e raccogliere finalmente i frutti di una supremazia in campionato che va avanti da inizio 2025 con la Roma che è la squadra che ha fatto più punti, il che è già un piccolo/grande ciclo positivo. Il futuro è oggi ! Sarà una gara a scacchi. Non bisogna avere paura e giocare con intelligenza e consapevolezza, non scoprirsi, che prima o poi il gol lo facciamo noi!
FRS!
Bisogna che la Roma entri in campo con consapevolezza, tigna e umiltà, facendo molta attenzione a Modric e alle fasce del Milan. Piedi per terra e tanto cuore in campo.
vincere vale 4 punti
essendo un probabile scontro diretto per la Champions
e terrebbe la Juve a 6 punti
forza Roma
Questo Milan di acciuga, senza gioco e identità dipende da un Modric 40enne, a mio avviso si scioglierá come neve al sole..
Abbiamo ľ allenatore più forte d’ Europa, stasera voglio solo vincere
troppa enfasi, non mi piace, non va bene. Attenti all arbitro di sicuro accadrà qualcosa che ci rovinerà la partita.
Stasera è importante solo non perdere. Daje Roma e daje Gasp, incartiamogliela bene puntando sulla nostra solidità.
Rod,d’ accordo con te. Aggiungerei forse una cosa scontata ma voglio dirla: soprattutto non lasciamo praterie a Leao,tipo Bonny…..
se strappiamo un pareggio ci va di lusso voliamo bassi anche perché su avremo anche l’ arbitro a sfavore
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.