Milan-Roma: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in tv

La decima giornata di Serie A 2025/26 si chiude con una sfida ad alta tensione. Milan-Roma, in programma domenica 2 novembre alle ore 20:45 a San Siro, mette di fronte due squadre in piena corsa per la vetta. Da una parte Massimiliano Allegri, dall’altra Gian Piero Gasperini, in quello che si preannuncia come uno dei big match più attesi del girone d’andata.

Le ultime sulle squadre

Qui Milan – Allegri deve fare i conti con numerose assenze nel reparto offensivo, ma ritrova Estupinan dal primo minuto. La coppia Leao-Nkunku guiderà l’attacco, con Modric faro del centrocampo e Fofana-Ricci a supporto. In difesa, confermata la linea a tre davanti a Maignan per dare solidità. Recuperato Tomori ma dovrebbe andare in panchina.

Qui Roma – Gasperini conferma Cristante nel ruolo di trequartista, una soluzione che ha portato due vittorie consecutive contro Sassuolo e Parma. Accanto a Koné potrebbe toccare ancora a El Aynaoui, mentre Angelino resta ai box. Wesley sarà titolare sull’esterno sinistro, con la difesa al completo e Svilar tra i pali.

Quote e pronostico

Il pronostico più probabile secondo i bookmaker è 1-0 per il Milan, con Leao principale candidato al gol. L’equilibrio resta alto: la Roma di Gasperini arriva in grande forma e può creare problemi, ma i rossoneri partono leggermente favoriti grazie al fattore campo e all’esperienza del gruppo.

Vittoria Milan: 2.20 – 2.40

Pareggio: 3.00 – 3.15

Vittoria Roma: 3.70

Dove vederla in TV e streaming

Diretta esclusiva su DAZN (app disponibile su Smart TV, Sky Q, smartphone, tablet e PC). Zona DAZN (canale 214 di Sky) per gli abbonati al pacchetto combinato. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Le probabili formazioni

Milan (3-5-1-1): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi (Estupinan); Nkunku; Leao. All.: Allegri.

Roma (3-4-1-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. All.: Gasperini.

Arbitro: Guida.

Assistenti: Dei Giudici, Rossi C.

Quarto Uomo: Marchetti.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Di Bello.

Giallorossi.net – T. De Cortis

LEGGI ANCHE – Roma, i Friedkin puntano su Balata per il ruolo di CEO

