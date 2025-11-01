SERIE A – L’Udinese batte l’Atalanta (1-0) e la scavalca: decide l’ex Zaniolo

Vittoria pesante per l’Udinese, che supera l’Atalanta per 1-0 e conquista tre punti fondamentali in chiave classifica. A decidere la sfida della Dacia Arena è stato il gol dell’ex Zaniolo al minuto 41, sufficiente per regalare ai friulani il successo e un balzo importante in avanti.

Con questo risultato, la squadra bianconera sale a 15 punti, mentre l’Atalanta di Juric, alla sua prima sconfitta in campionato, resta ferma a quota 13.

Un risultato che rilancia l’Udinese dopo un avvio di stagione altalenante e interrompe l’imbattibilità della formazione nerazzurra, costretta stavolta a inchinarsi di misura: per Juric sei partite senza vittorie.

Giallorossi.net – G. Pinoli

  3. Juric nel giro di due mesi è riuscito nell’impresa di trasformare una squadra da champions in una squallida provinciale da 2 vittorie in 10 partite.
    Finito l’effeto Gasp nelle prime giornate, eccotelo tiè.
    E fino all’altro giorno c’era gente qui che lo rivalutava…ahahah.

