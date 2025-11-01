SERIE A – L’Udinese batte l’Atalanta (1-0) e la scavalca: decide l’ex Zaniolo

Vittoria pesante per l’Udinese, che supera l’Atalanta per 1-0 e conquista tre punti fondamentali in chiave classifica. A decidere la sfida della Dacia Arena è stato il gol dell’ex Zaniolo al minuto 41, sufficiente per regalare ai friulani il successo e un balzo importante in avanti.
Con questo risultato, la squadra bianconera sale a 15 punti, mentre l’Atalanta di Juric, alla sua prima sconfitta in campionato, resta ferma a quota 13.
Un risultato che rilancia l’Udinese dopo un avvio di stagione altalenante e interrompe l’imbattibilità della formazione nerazzurra, costretta stavolta a inchinarsi di misura: per Juric sei partite senza vittorie.
Giallorossi.net – G. Pinoli
L’atalanta senza Gasperini quest’anno arriva a metà classifica. Sara un concorrente in meno per i nostri obiettivi.
immenso juric immagino che Bergamo ti adora…..
Juric nel giro di due mesi è riuscito nell’impresa di trasformare una squadra da champions in una squallida provinciale da 2 vittorie in 10 partite.
Finito l’effeto Gasp nelle prime giornate, eccotelo tiè.
E fino all’altro giorno c’era gente qui che lo rivalutava…ahahah.
a parte Juric che sta bene dove è. Si rivede la testa senza cervello.. effetto della grappa friulana?
buono…
