FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Ore 10:30 – De Rossi in lizza per la panchina del Genoa

Il Genoa e Vieira hanno deciso consensualmente di separarsi: al suo posto siederà in panchina Criscito, in attesa che venga scelto un nuovo tecnico. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in lizza ci sono De Rossi, Vanoli e Gotti.

Ore 10:30 – Freccia Wesley, la certezza di Gasp

Pagato 25 milioni più bonus, Wesley è già diventato un punto fermo della Roma di Gasperini. Voluto dal tecnico e chiuso da Massara con il Flamengo, il brasiliano classe 2003 ha totalizzato 853 minuti e un gol, mostrando duttilità e crescita costante. Gasp lo ha provato anche a sinistra, trovando conferme: “È molto forte e sta venendo fuori”, ha detto l’allenatore. Ora il test di maturità contro il Milan. (Corriere dello Sport)

Ore 9:25 – Florenzi: “Sorpresa Roma, ma può ancora crescere”

Alessandro Florenzi, doppio ex di Roma e Milan, a La Gazzetta dello Sport elogia la squadra di Gasperini: “Assimilare il suo gioco in poco tempo non è facile, per questo la Roma è una sorpresa. Ma ha ancora margini di miglioramento”. Sulla lotta scudetto: “Inter e Napoli favorite, ma la Roma può restare lì”. E sul ruolo del centravanti: “Alla Roma manca un titolare vero, e l’incertezza pesa”. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Gasp e Allegri a corto muso

Da profeta del gol a maestro del pragmatismo: Gasperini ha abbracciato il “corto muso” di allegriana memoria. Come scrive Il Messaggero, il tecnico, dopo anni da record all’Atalanta, ha adattato la Roma a un calcio più essenziale ma vincente: 7 successi, 6 dei quali di misura, e primato in classifica. Allegri, tre punti dietro, resta il suo principale inseguitore. (Il Messaggero)

