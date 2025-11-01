FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

0
1

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo venerdì 31 ottobre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – De Rossi in lizza per la panchina del Genoa

Il Genoa e Vieira hanno deciso consensualmente di separarsi: al suo posto siederà in panchina Criscito, in attesa che venga scelto un nuovo tecnico. Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in lizza ci sono De Rossi, Vanoli e Gotti. 

Ore 10:30 – Freccia Wesley, la certezza di Gasp

Pagato 25 milioni più bonus, Wesley è già diventato un punto fermo della Roma di Gasperini. Voluto dal tecnico e chiuso da Massara con il Flamengo, il brasiliano classe 2003 ha totalizzato 853 minuti e un gol, mostrando duttilità e crescita costante. Gasp lo ha provato anche a sinistra, trovando conferme: “È molto forte e sta venendo fuori”, ha detto l’allenatore. Ora il test di maturità contro il Milan. (Corriere dello Sport)

Ore 9:25 – Florenzi: “Sorpresa Roma, ma può ancora crescere”

Alessandro Florenzi, doppio ex di Roma e Milan, a La Gazzetta dello Sport elogia la squadra di Gasperini: “Assimilare il suo gioco in poco tempo non è facile, per questo la Roma è una sorpresa. Ma ha ancora margini di miglioramento”. Sulla lotta scudetto: “Inter e Napoli favorite, ma la Roma può restare lì”. E sul ruolo del centravanti: “Alla Roma manca un titolare vero, e l’incertezza pesa”. (Gazzetta dello Sport)
LEGGI ANCHE – Roma, c’è Frendrup nel mirino per gennaio: il Genoa lo valuta 20 milioni

Ore 8:30 – Gasp e Allegri a corto muso

Da profeta del gol a maestro del pragmatismo: Gasperini ha abbracciato il “corto muso” di allegriana memoria. Come scrive Il Messaggero, il tecnico, dopo anni da record all’Atalanta, ha adattato la Roma a un calcio più essenziale ma vincente: 7 successi, 6 dei quali di misura, e primato in classifica. Allegri, tre punti dietro, resta il suo principale inseguitore. (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteFalcao: “Con Gasp la Roma è in buone mani, si giocherà il titolo col Napoli e le milanesi. Il mio rimpianto? Non il rigore col Liverpool, ma…”

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome