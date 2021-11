GENOA-ROMA 0-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma torna a vincere e sbanca Marassi con una doppietta super del giovanissimo Felix Afena-Gyan. Tre punti meritati grazie a una prestazione solida e volenterosa della squadra.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Marassi e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Una sola parata in 90 minuti. Per il resto assiste alla partita.

Mancini 6,5 – Gara solida, con quale sortita offensiva.

Kumbulla 6 – Attento e concentrato. Il Genoa non attacca quasi mai e lui ne esce senza affanno. Dall’88’ Smalling sv.

Ibanez 6,5 – Sprinta su ogni pallone passi dalle sue parti. Positivo.

Karsdorp 7 – Bella partita per corsa e qualità. Spinge parecchio e mette anche qualche cross interessante che però non viene sfruttato a dovere.

Veretout 7 – Partitona enorme per quantità. Lotta e corre per sei: un gigante. Peccato solo per il giallo che gli farà saltare la gara col Torino.

Pellegrini 6 – Tanta buona volontà ma stasera è mancata la qualità nell’ultimo passaggio. Dal 93′ Bove sv.

Mkhitaryan 8 – Mostruoso. Gioca nell’inedita posizione di intermedio e lui mette in campo una prestazione strepitosa per qualità e quantità. Decisivo in occasione del gol che sblocca il match.

El Shaarawy 6,5 – Bella partita per corsa e sacrificio. Ha conquistato così la fiducia di Mou.

Shomurodov 5 – Sbaglia una palla gol abbastanza clamorosa che poteva essere pesantissima nell’economia del risultato finale. Non combina nulla di buono stasera. Dal 75′ Felix 8,5 – Fenomenale. Entra e spacca la partita con una doppietta di enorme caratura tecnica. Serata da sogno che non dimenticherà mai.

Abraham 5,5 – Deludente. Sbaglia troppo quando è in area, e allora decide di allargarsi per cercare gloria. Deve e può fare molto di più.

JOSE’ MOURINHO 7 – Azzecca formazione e cambi. La sua mossa finale spiazza un po’ tutti ma è vincente: l’ingresso di Felix cambia volto all’attacco e lancia un segnale chiaro a tutti gli altri.

Giallorossi.net – A. Fiorini