SHEVCHENKO: “Sapevo che sarebbe stata dura, i ragazzi hanno dato tutto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Andrij Shevchenko, allenatore del Genoa, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Marassi contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei liguri ai microfoni di DAZN:

È parzialmente soddisfatto della partita?

“Sapevamo che sarebbe stata difficile perché avevamo diverse assenze, penso che i ragazzi abbiano dato tutto. Ho visto organizzazione, però i cambi hanno fatto la differenza”.

Conta di recuperare qualcuno nei prossimi giorni?

“Purtroppo non ho buone notizie, però abbiamo una settimana per recuperare e preparare la prossima partita, possiamo fare una buona settimana”.

Qual è il prossimo step?

“L’atteggiamento è stato fantastico, sono stati bravi nell’accorciare, abbiamo lottato tanto. Per me è mancata la gestione, potevamo fare qualcosa in più soprattutto in uscita quando abbiamo alzato il baricentro, avremmo potuto creare qualcosa in più. Dobbiamo lavorare per migliorare tanto”.

Avete cercato spesso Pandev tra le linee.

“Abbiamo provato a sfruttare le sue caratteristiche, poi ho messo Galdames che ha fatto bene”.

Potremmo vedere un Genoa con la difesa a 4?

“In questo momento abbiamo la possibilità di giocare con questo modulo, ho cercato di compattare i giocatori con un unico blocco che si muove bene. Secondo me è stata la miglior scelta, poi vediamo in futuro”.

Che campionato hai ritrovato?

“Ho visto che le squadre provano a costruire da dietro, non succede sempre perché se affronti squadre forti come la Roma che ti aggrediscono, non è facile. Hanno giocatori importanti dietro che fanno vincere spesso i duelli, ho tante partite giocate da altre squadre, la Serie A è cresciuta molto”.

Che vi siete detti con Mourinho?

“Abbiamo un ottimo rapporto, abbiamo parlato prima e dopo la partita”.

I tifosi?

“Ci hanno spinto tanto e volevo ringraziarli perché sono venuti a darci un bel sostegno”