Ghisolfi alla prova del nove

AS ROMA NEWS – Il suo quartier generale lo ha stabilito in Francia, lontano da occhi indiscreti. Florent Ghisolfi è già al lavoro per rendere la Roma più forte. E per riuscire nel suo lavoro servirà dare una bella sistemata alla rosa giallorossa. Il punto nodale da risolvere però resta la scelta del prossimo centravanti.

De Rossi vorrebbe avere un attaccante di manovra, in grado di sposarsi al meglio con gli esterni d’attacco che dovranno essere veloci e in grado di saltare l’uomo. La scelta del prossimo numero nove sarà fondamentale per la costruzione della Roma che il tecnico ha in mente per la squadra del prossimo anno, ed è vietato sbagliare. Il nome più caldo resta quello di Jonathan David, 24 anni, centravanti canadese che costa 40 milioni ma solo perchè in scadenza di contratto nel 2025.

David è un attaccante completo, che sa sia giocare con i compagni trasformandosi in un punto di riferimento al centro del reparto, sia attaccare la profondità sfruttando la sua velocità in progressione. Ed è anche dotato di un ottimo fiuto del gol, particolare di fondamentale importanza per un numero nove. Sulle tracce di David ci sono però diversi club esteri, ma anche il Milan di Fonseca, che lo ha allenato nel Lille e vorrebbe farlo anche in rossonero.

David non è l’unico nome su cui Ghisolfi sta lavorando: il calciatore che piace più di tutti è Benjamin Sesko, 21 anni, 195 centimetri di forza fisica e tecnica. De Rossi farebbe carte false per averlo, il problema è il costo dello sloveno del Lipsia: servirebbero almeno 50 milioni di euro per portarlo a Trigoria. I Friedkin hanno abituato ai colpi di scena, ma qui servirebbe davvero un miracolo.

Kaliumendo e Banza gli altri nomi che si stanno monitorando, ma nessuno dei due offre garanzie per rivestire il ruolo di titolare nell’attacco giallorosso. Ghisolfi continua a sfogliare la rosa, alla ricerca del nome su cui affondare gli artigli. La scelta del prossimo centravanti sarà fondamentale per la Roma, per questo dovrà essere ponderata con grande attenzione.

