Roma, sei giocatori in vetrina: prezzi fissati per gli uomini sul mercato

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Da Smalling a Karsdorp, da Aouar a Zalewski. Ghisolfi prepara la lista dei cedibili nella rosa romanista. Oltre ai giocatori di ritorno a Trigoria, destinati a essere piazzati altrove, ci sono almeno altri sei giocatori destinati a cambiare casacca in estate.

Per Chris Smalling si aspettano le offerte degli arabi: la Roma si accontenterebbe di un paio di milioni, perchè la cosa più importante sarebbe togliersi di mezzo uno stipendio (3,8 milioni) ingombrante. Sarà ancora più difficile piazzare Rick Karsdorp, che guadagna 2,4 milioni, un ingaggio che scoraggia le (poche) pretendenti dell’olandese. Per l’ex Feyenoord la Roma chiede 2-3 milioni di euro.

Sul piede di partenza anche Houssem Aouar: arrivato a parametro zero, l’algerino non ha convinto nemmeno De Rossi. Ghisolfi spera di ricavarci 5 milioni di euro e lavora ad offerte provenienti dal campionato francese. In attacco si attendono proposte per Nicola Zalewski, con la Roma che spera nella vetrina dell’Europeo per venderlo al meglio: 10-12 milioni il prezzo fissato al momento.

Da chiarire il futuro di Edoardo Bove, che chiede più spazio tra i titolari: la Roma non vorrebbe cederlo, ma davanti a una buona offerta si valuterà anche la sua partenza. Chiusura su Tammy Abraham: la Roma vuole cederlo per investire su un nuovo centravanti titolare. La speranza è che qualche club inglese passi dalle parole ai fatti nelle prossime settimane: prezzo fissato intorno ai 20-25 milioni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

