Stadio Roma, avanti tutta: si torna a scavare. Veloccia: “Tra due mesi il progetto definitivo”

NOTIZIE AS ROMA – Dopo un momento di empasse si è tornati a scavare. Sul terreno di Pietralata destinato al nuovo stadio della Roma, da qualche settimana si sono rivisti i tecnici chiamati a fare i rilievi geologici, ambientali e archeologici necessari per poter poi presentare il progetto definitivo per l’impianto. Fino a metà maggio i lavori erano stati rallentati da un’ordinanza che in determinati periodi dell’anno impedisce di fare scavi in aree verdi per tutelare la nidificazione. Ma recentemente è arrivato l’ok del Dipartimento Ambiente per riprendere le verifiche almeno in una parte dell’area. Ma non è l’unica buona notizia.

Giusto due giorni fa il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo con il quale alcuni proprietari di unità immobiliari nella zona interessata contestavano l’iter attivato dalla Roma per la realizzazione dello stadio. (…) Lo conferma anche l’assessore al- l’Urbanistica Maurizio Veloccia, che fa il punto della situazione: “Dopo aver approvato l’anno scorso la delibera di interesse pubblico, abbiamo avviato con la Roma dei tavoli tecnici per poter realizzare il progetto definitivo. Un progetto che deve essere completo per andare direttamente in convenzione urbanistica. Questo significa che deve contenere la configurazione dello stadio e di tutte le opere accessorie.

Si è poi intrapreso un percorso sul campo relativo alle verifiche archeologiche e geologiche con la Sovrintendenza di Stato che permetteranno di definire esattamente dove posizionare il catino dello stadio. Considerate che la Sovrintendenza ha chiesto la realizzazione di vere e proprie trincee, qualcosa di ben più complesso dei semplici carotaggi. Sono interventi invasivi che richiedono tempo. A oggi siamo dunque in attesa del progetto definitivo che potrà essere consegnato con la conclusione delle attuali indagini. I tempi? Se non ci sono ritrovamenti direi un paio di mesi“. (…)

L’inaugurazione nel 2027 è ancora verosimile? “Questa è una maratona in cui ci sono da saltare centinaia di ostacoli. Da un punto di vista tecnico è ancora plausibile, ma attendiamo gli esiti dei procedimenti in corso. Le cose si fanno passo dopo passo e sono già stati fatti importanti passi avanti“.

