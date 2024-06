Ufficiale: Mourinho nuovo allenatore del Fenerbahce. Yildirim: “Dybala e Lukaku le sue prime richieste” (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Arriva l’ufficialità: Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Fenerbahce. La notizia era nell’aria da qualche giorno, con lo stesso Special One che aveva anticipato il suo imminente passaggio in Turchia.

Oggi però arriva la conferma definitiva da parte del club di Istanbul, che ha annunciato l’arrivo dell’allenatore portoghese con un post sui propri canali social scrivendo: “Mou Time” con la foto dell’ex tecnico della Roma.

“Tifosi del Fenerbahce ci vediamo domani, iniziamo il nostro viaggio insieme“, sono state invece le dichiarazioni di Josè Mourinho in un video in cui per la prima volta ha parlato da nuovo allenatore dei turchi.

I primi acquisti che Mou ha richiesto sono Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Lo ha rivelato il candidato alla presidenza del Fenerbahçe, Aziz Yildirim: “Dopo l’annuncio di José Mourinho, lasciatemi nominare i giocatori che vuole. Mourinho vuole Romelu Lukaku. C’è Paulo Dybala nelle richieste. Talisca vuole venire. C’è anche Sorloth. Adesso la direzione sportiva dovrebbe occuparsi di uno o due di loro. Degli altri ci penseremo noi quando arriveremo”.

