Sky Sport: “Dybala resta alla Roma, Friedkin non vuole cedere i migliori”

AS ROMA NEWS – Non ci saranno cessioni eccellenti, a cominciare da quella di Paulo Dybala. E’ l’intenzione della Roma e di Dan Friedkin, presidente del club capitolino. Lo rivela Sky Sport. Stessa versione della Joya, la cui volontà è quella di restare giallorosso.

Nei programmi della proprietà c’è la ferma intenzione di non cedere i migliori calciatori in rosa, punti fermi da cui ripartire il prossimo anno: Svilar, Mancini, Paredes, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy quindi dovrebbero restare ancora a Trigoria. Verranno invece venduti tutti quei calciatori considerati poco utili alla rosa e quelli presi in prestito.

Sarà poi fondamentale tornare a investire sul mercato per rendere la rosa più forte e completa: non è ancora stato reso noto il budget che Ghisolfi, nuovo direttore sportivo, avrà a disposizione per la prossima estate, ma considerato il miglioramento dei conti l’intenzione della proprietà è di tornare ad aprire il portafogli puntando su giocatori giovani che possano rappresentare asset per il presente e il futuro del club.

Fonte: Sky Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!