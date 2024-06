Serie A, Belotti (doppietta) permette alla Fiorentina di battere l’Atalanta nel recupero: i bergamaschi chiudono al quarto posto

ALTRE NOTIZIE – Un redivivo Andrea Belotti permette alla Fiorentina di battere l’Atalanta al Gewiss Stadium: decisiva la doppietta dell’attaccante ancora di proprietà della Roma nel 3 a 2 finale a favore dei viola.

Il Gallo sblocca il match dopo sei minuti di gioco con un colpo di testa in tuffo su cross di Castrovilli. Immediato il pareggio dei nerazzurri con Lookman, così come il nuovo vantaggio viola firmato da Nico Gonzalez. Al 32′ l’Atalanta trova il gol del 2 a 2 con Scalvini, ma prima dell’intervallo è ancora Belotti a rimettere avanti i toscani ribandendo in rete una conclusione sporca di Beltran.

Primo tempo a dir poco pirotecnico, decisamente meno movimentato e ricco di gol il secondo: l’Atalanta cerca il gol del pari, ma senza successo. La partita e il campionato di Serie A si chiude con la vittoria dei viola: l’Atalanta termina al quarto posto in classifica, la Fiorentina invece all’ottavo.

Giallorossi.net – T. De Cortis